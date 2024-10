I fratelli Corsaro 2 si farà? Una domanda a cui, in quel di Mediaset, daranno risposta solo in futuro: ad oggi, infatti, non c’è nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda circa un rinnovo per una seconda stagione della serie tv che ha visto il debutto nella lunga serialità da protagonista di Giuseppe Fiorello, affiancato da Paolo Briguglia.

Gli ascolti de I fratelli Corsaro

Se dovessimo fare una previsione in base agli ascolti tv della fiction, c’è da dire che I fratello Corsaro non ha ottenuto numeri confortanti. I primi tre episodi della prima stagione hanno avuto una media di 2,1 milioni di telespettatori (14% di share), passando da 2,5 milioni dell’esordio ai 1,8 del terzo episodio.

Nonostante la presenza di Fiorello, che in passato ha regalato alle serie a cui ha lavorato ascolti record, e di un buon cast, I fratelli Corsaro non è insomma riuscita a trattenere il pubblico di Canale 5. Ricordiamo, però, che a questi numeri vanno ormai associati quelli delle visualizzazioni su Mediaset Infinity, che potrebbero così dare maggiore speranza per una seconda stagione della serie.

I libri de I fratelli Corsaro da adattare

Va anche detto, però, che la serie ha una fonte letteraria ancora abbondante. I fratelli Corsaro è infatti tratto dalla saga di Salvatore Toscano, edita da Newton Compton Editori. Ogni episodi della prima stagione è stato tratto da un romanzo, quindi per quattro episodi sono stati usati altrettanti libri dell’autore, per la precisioni quelli usciti dal 2005 al 2015.

Ad oggi, Toscano ha scritto dodici libri con protagonisti Fabrizio e Roberto Corsaro: ne restano quindi ancora otto da adattare, per un totale di altrettanti episodi. Considerato che la prima stagione è composta da quattro puntate, potrebbe esserci materiale per almeno altre due stagioni. Sempre che Mediaset, ovviamente, dia il via libera.

Quando va in onda I fratello Corsaro 2?

Non ci resta, dunque, che ipotizzare una data di uscita dei nuovi episodi in caso di rinnovo de I fratelli Corsaro. Le tempistiche, in quel caso, dipenderebbero dal via alle riprese: se la produzione (CamFilm e Taodue, in collaborazione con Rti) volessero approfittare della bella stagione e quindi aprire il set in primavera ed estate del 2025, I fratelli Corsaro 2 andrebbe in onda nel 2026. Se, invece, si volessero accelerare i tempi e girare già in inverno, un'eventuale seconda stagione potrebbe essere trasmessa nell'autunno 2025.