I film di Natale disponibili su Paramount: cosa vedere

Dicembre è il mese più magico dell’anno. Addobbi e luci rendono le case e le strade delle città davvero spettacolari per tutto dicembre che è anche il mese in cui anche la tv offre la possibilità di tornare bambini e di sognare attraverso i vari film in onda sulla tv in chiaro e sulle varie piattaforme streaming. Oltre a Prima Video e Netflix, anche Paramount offre tantissimi titoli tra i quali scegliere per trascorrere serate magiche sul divano insieme a tutta la famiglia.

Dai classici di Natale ai film di animazione, l’offerta Paramount per il periodo natalizio è davvero ampia. Non mancano, poi, quei titoli che provano ad essere anti-natalizi senza, tuttavia, riuscirci offrendo messaggi importanti come il coraggio di non arrendersi mai e di provarci sempre per raggiungere il proprio obiettivo.

Paramount: tutti i film di Natale da vedere

Babbo Natale è il personaggio principale dei film di Natale e in Dear Santa, film disponibile su Paramount, ha un ruolo particolare. Il protagonista è Liam, un tredicenne che, dopo la morte del fratello, si è trasferito con tutta la famiglia in una nuova città. Per Natale, decide di scrivere una lettera a Babbo Natale ma, avendo problemi di ortografia, indirizza la lettera a Satana e non a Santa Claus. Quando Satana riceve la lettera, si mette in contatto con Liam dicendogli che, in cambio della sua anima, può esaudire tre desideri.

Tra i titoli natalizi, c’è anche uno specifico per gli amanti del genere horror. In Werewolf Santa, Lucy e la sua famiglia partono il giorno della vigilia per cercare di salvare il Natale utilizzando i mezzi che hanno a disposizione come un pattino arrugginito e una conoscenza superficiale sui lupi mannari, acquisita leggendo fumetti.

Per i bambini, un titolo bellissimo da vedere è Flow che racconta la storia di un gatto che deve provare a superare la paura per l’acqua. Sempre per i più piccoli, merita di essere visto Albert che è un abete che vive in un vivaio e che sogna di diventare l’albero di Natale più importante di New York.

Per tutta la famiglia è Natale a casa dei Loud che racconta quello che, durante le festività, può accadere in tutte le famiglie. Lincoln si prepara per il Natale più bello di sempre ma la sua gioia viene meno quando scopre che tutte le sorelle hanno intenzione di trascorrere il 25 dicembre altrove.

Infine, anche Spongebob sente lo spirito del Natale in Spongebob Sandy’s Country Christmas in cui la famiglia Cheeks si riunisce a Bikini Bottom per salvare il Natale quando uno degli esperimenti di Sandy va storto.