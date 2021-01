I telespettatori che si sono sintonizzati questa mattina su Rai 2 alle 11:10 per affacciarsi sull’immancabile piazza de I Fatti Vostri probabilmente saranno rimasti delusi e stupiti dal trovare un film, Cuori nel ghiaccio. Non era stato infatti dato nessun annuncio, prima dell’usuale appuntamento, di una sospensione in data odierna de I Fatti Vostri. Per quale motivo allora Magalli e i suoi non sono andati in onda questa mattina?

La motivazione sarebbe da ricondurre a una sollevazione sindacale, che vede coinvolti gli operatori del programma in uno sciopero nella giornata di oggi. Nulla a che fare quindi con quanto riguarda lo studio vicino a quello de I Fatti Vostri, ovvero lo studio 3 di via Teulada, dal quale va in onda, oltre che La Vita in Diretta con Alberto Matano, anche Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno.

La Bortone, infatti, proprio oggi ha annunciato la sua positività, che la costringe alla conduzione da casa, come già sperimentato negli scorsi mesi da alcuni suoi colleghi. Dopo un iniziale silenzio, sia da parte del programma, sia da parte di Giancarlo Magalli e degli altri componenti del cast de I Fatti Vostri, sono arrivati due post Facebook. Il primo, piuttosto generico, è arrivato dalla pagina della trasmissione:

A causa di un cambio di palinsesto il programma I Fatti Vostri non andrà in onda . Vi aspettiamo domani con una nuova puntata.

Pochi minuti dopo sono arrivate invece comunicazioni al riguardo da parte di Magalli, che ha svelato il motivo dell’assenza del programma di Michele Guardì, ovvero appunto uno “sciopero improvviso” che ha visto coinvolte le maestranze:

Se lo avessimo saputo vi avremmo avvertiti. Sciopero improvviso. Puntata saltata. Mi dispiace. A domani.

Niente allarme Covid quindi per I Fatti Vostri, che da domani torna regolarmente in onda con Giancarlo Magalli, Samanta Togni e Umberto Broccoli.