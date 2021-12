Sono ormai un appuntamento classico di inizio anno per Sky e tutti i telespettatori della pay tv: anche nel 2022 torna I Delitti del BarLume, la collection di film-tv tratti dal mondo letterario creato da Marco Malvaldi e che vede al centro l’immaginario paese toscano di Pineta. Due nuovi casi per il barista-investigatore Massimo Viviani (Filippo Timi) ed i quattro “vecchini” che frequentano il suo bar: curiosi di sapere quali saranno? Proseguite nella lettura!

I Delitti del BarLume 2022, quando esce?

Come detto, Sky da tempo fa iniziare l’anno nuovo all’insegna delle indagini in quel di Pineta. Una tradizione che viene confermata: i due nuovi casi -che costituiscono la nona stagione della serie- vanno infatti in onda lunedì 17 e 24 gennaio 2022, su Sky Cinema ed in streaming su Now.

I Delitti del BarLume 2022, episodi

I Delitti del BarLume 2022, le foto Guarda le altre 2 fotografie → I due nuovi episodi hanno come titolo “Compro Oro” ed “A bocce ferme”. Nel primo, Viviani ed i vecchini, insieme ovviamente al Commissario Fusco (Lucia Mascino), lavorano sul caso dell’omicidio di un compratore d’oro; nel secondo, invece, su un vecchio caso irrisolto. Nel mezzo, le vicende personali dei protagonisti: Viviani, amante disperato, nutre dei sospetti su una relazione tra la Tizi (Enrica Guidi) e Beppe (Stefano Fresi), e la Fusco, tartassata da Tassone (Michele Di Mauro).

I Delitti del BarLume 2022, cast

Il cast dei due nuovi episodi è tutto confermato rispetto al passato: oltre a Filippo Timi e Lucia Mascino, ritroviamo quindi tutti gli altri attori visti nei film-tv già andati in onda.

Filippo Timi è Massimo Viviani

Lucia Mascino è il Commissario Fusco

Alessandro Benvenuti è Emo

Marcello Marziali è Gino

Atos Davini è Pilade

Massimo Paganelli è Aldo

Enrica Guidi è la Tizi

Stefano Fresi è Beppe Battaglia

Michele Di Mauro è Tassoni

Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali

I Delitti del BarLume 2022 è scritto da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi, con Johnson anche alla regia. La serie è una produzione Sky Original, in co-produzione con Palomar.

I Delitti del BarLume 2022, libri

Come detto, la serie tv è tratta dalla serie di libri scritti da Marco Malvaldi ed editi da Sellerio Editore. Per i due nuovi episodi, però, solo uno è tratto da un libro: Compro Oro è infatti frutto della fantasia degli sceneggiatori, mentre A bocce ferme è liberamente tratto dall’omonimo libro pubblicato nel 2018.

I Delitti del BarLume 2022, location

Dov’è stato girato I Delitti del BarLume 2022? La serie è ambientata nell’immaginario Comune di Pineta, che nella realtà è Marciana Marina, all’Isola d’Elba. Le riprese sono state effettuate a partire da luglio 2021 e si sono concluse ad ottobre.

I Delitti del BarLume 2022, dove vederlo?

E’ possibile vedere I Delitti del BarLume 2022 in tv su Sky Cinema, ma anche in streaming su Sky Go e su Now, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.