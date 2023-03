Un docu-film, ma più film che docu; un mockumentary, ma con inserti di animazione; una testimonianza con filmati di repertorio, ma interamente recitata da attori professionisti. Non c’è dubbio che I Cacciatori del Cielo sia una delle produzioni più ibride che siano andate in onda su Raiuno e RaiPlay. Un misto di generi per raccontare una storia in fin dei conti molto semplice e che risulta essere su misura del pubblico della prima rete Rai.

I Cacciatori del Cielo, la recensione

Merito di questo esperimento va ad, che ha prodotto il film insieme a. Come già accaduto con La scelta di Maria , la docu-fiction che ha fatto riscoprire la storia del Milite Ignoto, anche nel caso de I Cacciatori del Cieloin cerca di un equilibrio che agganci il pubblico.

Non si assiste ad una lezione di Storia, tant’è che gli inserti da “confessionali” in cui i personaggi rompono la quarta parte e parlano guardando in camera al pubblico potrebbero risultare superflui. Il racconto storico si fa tale nelle immagini di repertorio e nella vicenda stessa di Francesco Baracca, (Giuseppe Fiorello) che diventa la linea narrativa principale di tutto il progetto.

Fiction I Cacciatori del Cielo su Rai 1: trama, cast, location e come vedere la docu-fiction con Giuseppe Fiorello Sebbene il titolo della fiction sia infatti al plurale -giustamente, per ricordare tutti coloro a cui si deve la nascita, nel 1923, dell’Aeronautica Militare Italiana- la fiction funziona nel momento in cui si sofferma sulle scelte di Baracca, sia a livello professionale che privato.

E così, la parte docu lascia spazio a quella di fiction che, pur basandosi su fatti reali, si deve comunque costruire in modo tale da diventare racconto di finzione. Come detto in apertura, il tutto viene portato in tv utilizzando vari linguaggi: dalle immagini di repertori ai già citati confessionali, fino a delle scene di animazione che hanno anche lo scopo di risolvere il problema legato alla necessità di mostrare i momento di volo e quindi le missioni del protagonista senza però averne le risorse giuste.