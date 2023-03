A pochi giorni dall’uscita del suo primo film da regista “Stranizza d’amuri”, Giuseppe Fiorello si prepara a tornare in tv con una nuova fiction. Questa volta, per l’esattezza, una docu-fiction: I cacciatori del cielo lo vedrà infatti protagonista con altri attori ed attrici per raccontare una storia ed un personaggio realmente accaduto.

In onda mercoledì 29 marzo 2023 su Raiuno, la fiction viene presentata con una conferenza stampa oggi, lunedì 27 marzo 2023, alle 12:00, che TvBlog segue in liveblogging. I cacciatori del cielo, diretto da Mario Vitale, celebra il il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare raccontando le imprese eroiche, la vita e l’amicizia di quei pionieri del volo che si distinsero per le loro azioni e il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale, fra cui Francesco Baracca (Fiorello), “l’asso degli assi”.

Alla conferenza stampa partecipano, oltre che Fiorello, Andrea Bosca, Claudia Vismara e Luciano Scarpa, interpreti rispettivamente di Bartolomeo Rocca, Norina Cristofori ed il Comandante Pier Ruggiero Piccio. Con loro, il regista, Fabrizio Zappi (direttore di Rai Documentari), Gloria Giorgianni (produttrice, amministratrice delegata e founder di Anele), Chiara Sbarigia (presidente di Cinecittà S.p.A.) e Nicola Lanza de Cristoforis (Generale di Squadra Aerea, Aeronautica Militare). La docu-fiction è prodotta da Anele con Luce Cinecittà ed in collaborazione con Rai Documentari.