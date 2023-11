Nel 2013, quando la serie debuttò, Netflix non era ancora presente in Italia e si scelse di venderne i diritti a Sky, che li ha tenuti fino all’ultima stagione. Ora, lo sbarco sul catalogo italiano della piattaforma

House of Cards è arrivato su Netflix. No, non state leggendo un articolo del 2013, ma uno datato 2 novembre 2023: proprio da oggi, infatti, tutte e sei le stagioni di una delle serie più popolari della storia della piattaforma made in Usa sono disponibili anche nel catalogo italiano, a dieci anni dal suo esordio mondiale avvenuto, appunto, dieci anni fa.

House of Cards, l’approdo in Italia su Sky

Il fatto che House of Carda giunta su Netflix Italia solo oggi è dovuto ad una questione di diritti della serie, che risale ai tempi in cui Netflix nel nostro Paese non era ancora presente. Era il 2013, e per distribuire la serie con Kevin Spacey e Robin Wright (ma ci piace ricordare anche la presenza, nel cast delle prime stagioni, di una poco conosciuta Rachel Brosnahan, diventata poi La fantastica Signora Maisel) Netflix si era accordata con Sky Italia, che si era aggiudicata i diritti di messa in onda per Sky Atlantic e anche per la parte online.

Così è stato per tutte e sei stagioni della serie, che quindi in Italia, anche dopo lo sbarco di Netflix avvenuto nel 2015, sono rimaste un’esclusiva della pay tv. Un discorso simile era accaduto con un’altra delle prime serie targate Netflix, ovvero Orange is The New Black, inizialmente trasmessa da Mediaset Premium. In quel caso, però, fu raggiunto subito un accordo per fare in modo che il catalogo italiano della piattaforma potesse includere il titolo. Con House of Cards ciò non avvenne mai.

Il battibecco Netflix-Sky del 2016

Netflix, durante la distribuzione della serie, aveva provato a riportare a casa House of Cards, ma invano. In particolare nel 2016, pochi giorni dopo la partenza della quarta stagione, le pagine social della serie avevano diffuso una lettera “firmata” da Frank Underwood in cui si prometteva che House of Cards sarebbe prima o poi approdato anche su Netflix Italia.

“Voglio rassicurare tutti coloro che hanno creduto in me e nella mia campagna per quanto concerne l’impegno e le dedizione che io e tutto il mio staff stiamo investendo nell’approdo di House of Card su Netflix in Italia, che rimane una priorità della nostra agenda”, si leggeva nella lettera, che indispettì non poco gli uffici di Sky.

La risposta, infatti, fu immediata e in tono con la finta lettera pubblica online: Sky replicò pubblicando una nota firmata da Claire, la moglie del Presidente, accusandolo di false promesse. “Sono stanca delle promesse che non manterrai mai”, si leggeva. “Sii sincero una volta per tutte con i tuoi sostenitori. Sai bene che House of Cards è e resterà un’esclusiva streaming solo su Sky Online (ai tempi, NOW non esisteva ancora, ndr)”.

House of Cards ora non c’è più su Sky

Sei anni dopo l’ultima stagione (che risale al 2018 e, ironia della sorte -o forse no- fu distribuita a partire proprio dal 2 novembre), House of Cards è entrato ufficialmente nel catalogo di Netflix Italia, dove si possono trovare tutte e sei le stagioni, compresa quindi l’ultima.

Nella stagione finale il personaggio di Frank Underwood è assente a causa del licenziamento del suo interprete, alle prese con delle accuse di abusi che spinsero la produzione prima a sospendere le riprese e poi ad optare per una stagione finale totalmente focalizzata sul personaggio di Claire. Solo quest’anno l’attore è stato assolto da tutte le accuse.