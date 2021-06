Hotel Portofino Sky Italia prende il thriller con Natasha McElhone, Rocco Fasano di Skam e Daniele Pecci

Hotel Portofino non è il nome di un albergo dove andare in vacanze nelle prossime settimane, ma il titolo di una nuova serie tv le cui riprese sono attualmente in corso tra l’Italia e la Croazia. Si tratta di una produzione internazionale, un period drama dai contorni del thriller, prodotto da Eagle Eye Drama la società fondata da Walter Iuzzolino.

Protagonista di Hotel Portofino è Natascha McElhone (Californication) che interpreta Bella Ainsworth figlia di un ricco industriale che arriva in Italia e ovviamente a Portofino, per aprire un albergo dallo stile tipicamente britannico. Accanto a lei Mark Umbers nei panni del marito Cecil, affascinante quanto pericoloso, mentre Anna Chancellor è Lady Latchmere una delle ospiti più influenti ma al contempo difficili da accontentare dell’albergo.

La serie è ambientata durante gli anni ’20 nel periodo in cui l’Italia si stava avviando verso la dittatura fascista e il personaggio di Benito Mussolini era in forte ascesa. Ambientata in Italia nel cast ritroviamo diversi volti noti della nostra produzione seriale come Daniele Pecci che interpreta il conte Carlo Albani mentre Lorenzo Richelmy è suo figlio Roberto. Nel cast anche Rocco Fasano reduce da Skam Italia che è l’antifascista Gianluca Vitali.

Walter Iuzzolino è il creatore di Walter Presents una piattaforma di streaming creata nel Regno Unito e poi esportata in giro per il mondo (un tempo in Italia via DPlay), in cui erano presenti titoli seriali di qualità di vari paesi del mondo e per lo più non nella lingua locale. Adesso che il mercato si è espanso e le produzioni di tutti i paesi affollano le varie piattaforme, Iuzzolino e JoMcGrath hanno dato vita a Eagle Eye con cui producono direttamente nuovi progetti “per noi Hotel Portifino è una tappa importante, è la prima serie originale sviluppata internamente“.

E la serie tv le cui riprese sono in corso, è già stata acquistata da ITV/Brit Box per il Regno Unito, da Sky per l’Italia (magari finirà su uno dei due nuovi canali Sky Serie o Sky Investigation), da Foxtel per l’Australia con PBS Distribution che ha preso i diritti per il Nord America. Insomma un buon riscontro per un progetto che finora esiste solo sulla carta.

Hotel Portofino è creata e scritta da Matt Baker (ex dirigente ViacomCBS) e oltre alla componente drama avrà un animo thriller con il classico mistero costruito sul modello “whodunit” “chi è stato”. La regia è di Adam Wimpenny mentre BetaFilm oltre a co-produrre si occupa della distribuzione internazionale.