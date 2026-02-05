“Ho avuto 10 infarti”. Anna accetta l’offerta ma poi l’amara scoperta. Cosa è successo stasera 5 febbraio ad Affari tuoi

Anna del Veneto è la protagonista della puntata di Affari tuoi del 5 febbraio 2026. Anna lavora con gli animali, in particolare si occupa dei bovini e del loro benessere. Sposata da pochi mesi con Nicola che, oggi, la accompagna, Anna è la protagonista di una partita che, poche volte, il pubblico di Raiuno ha visto.

Sin dall’apertura dei primi sei pacchi, infatti, la concorrente saluta i pacchi rossi, compresi quelli più grandi. La concorrente, ad un certo punto, decide di fidarsi del dottore sperando che sia l’occasione per ribaltare una serata che è stata, sin dal principio, davvero complicata.

La partita di Anna ad Affari tuoi, puntata 5 febbraio 2026

La partita di Anna inizia malissimo: con i primi tre pacchi, rinuncia al pacco nero che stasera conteneva 200mila euro, al pacco da 200mila e a 50mila euro. Via, poi, anche i pacchi che contengono 15mila euro, 30mila euro e 300mila euro. Una partenza horror quella di Anna a cui il dottore consiglia di prepararsi in geografia oltre ad offrile il cambio che Anna accetta lasciando il 15 per il 2.

La concorrente apre subito il pacco che aveva pescato scoprendo di aver avuto tra le mani 10mila euro. Con i successivi due tiri, Anna saluta anche i 100mila euro e, finalmente, anche Gennarino. “Per sei tiri, arriva un’offerta che io, sinceramente, accetterei”, dice Stefano De Martino dopo aver ascoltato le parole del dottore e consegnando ad Anna un assegno da 9mila euro che, però, viene tritato.

Una sestina che permette ad Anna di respirare eliminando i pacchi da 50 euro, pacco ballerina, 10 euro, pacco 0, millecosce 100 euro. Dopo aver eliminato sei pacchi blu, il dottore, per un solo tiro, offre il cambio. La concorrente, così, decide di accettare nuovamente il cambio lasciando il 2 per prendere il pacco numero 11.

Senza esitare, Anna apre subito il pacco numero 2 scoprendo di aver lasciato il pacco da 20mila euro. Con un solo pacco rosso e 3 pacchi blu, il dottore offre 10mila euro. “Una bella cifra ma non ci cambia la vita. Mal che vada hai fatto un’esperienza”, è il commento del marito di fronte all’offerta del dottore. Seguendo il consiglio della sua dolce metà, Anna decide di tritare l’assegno e provarci salutando un altro pacco blu.

Per l’ultimo tiro, il dottore offre ancora il cambio e, dopo aver ascoltato diversi pareri, compreso quello del marito, Anna decide di accettare il cambio lasciando l’11 per il 7. Anna, però, non apre il suo ex pacco arrivando, così, in finale con un pacco blu e un pacco rosso da 75mila euro. “Come da archivio, il dottore offre 26mila euro”, afferma Stefano De Martino.

“Non me la sento di rischiare così tanto. Ho avuto 10 infarti in questa partita e, per come è andata la partita, accetto l’offerta“, spiega Anna che, poi, riceva l’amara scoperta: nel pacco lasciato, dopo aver accettato il cambio, tra le mani aveva avuto 75mila euro.