High School Musical compie 20 anni: i 5 misteriosi segreti che ti faranno guardare il film con occhi diversi

High School Musical non è stato solo una saga musicale targata Disney, ma la colonna sonora – e visiva – di migliaia di adolescenti in tutti il mondo che, oggi cresciuti, ancora non smettono di ricordare le avventure di Troy e Gabriella o i bisticci di Sharpay e Ryan. Un vero e proprio inno generazionale che – alzi la mano chi non l’ha mai fatto! – ha permesso ai giovanissimi dell’epoca di mettere su spettacoli improvvisati con i propri amici o di dilettarsi in performance musicali.

Sono trascorsi vent’anni da allora, e High School Musical ancora continua a far discutere, soprattutto grazie al nuovo progetto di Disney+ che, qualche anno fa, ha trasformato la saga in una serie televisiva. Dietro il ciuffo di Troy Bolton e il sorriso irresistibile di Gabriella Montez, c’erano però dei retroscena curiosi – e inaspettati – che non tutti i fan conoscevano.

Tutti i retroscena (misteriosi) di High School Musical

Il primo riguarda il rapporto – burrascoso ma affiatato – di Ryan e Sharpay Evans, fratello e sorella sia nella vita che sul palcoscenico. I due personaggi hanno sempre avuto qualche divergenza artistica nel corso dei film, ma il loro legame è sempre stato indissolubile. Lo stesso non si può dire degli attori che li hanno interpretati e i quali hanno rivelato in un video Youtube che durante le riprese sono arrivati persino ad odiarsi. Le incomprensioni tra i due sarebbero iniziate durante le audizioni e che siano andate avanti per anni, soprattutto per via del comportamento di Tisdale, che ha ammesso più volte di essere stata sempre molto simile al personaggio di Sharpay. Crescendo i due si sono però chiariti e pare che ora abbiano un ottimo rapporto di amicizia.

La scoperta più sconvolgente è però quella che riguarda il personaggio di Troy Bolton, interpretato dal famoso Zac Efron. Sembrerebbe che l’attore non sia stato la prima scelta della Disney e che l’offerta sarebbe andata in precedenza a Matthew Underwood, che ha interpretato il ruolo di Logan Reese in Zoey 101. Quest’ultimo è stato costretto a rifiutare la parte perché era sotto contratto con Nickelodeon, la rete di produzione della serie che lo ha reso famoso e all’epoca principale avversaria della Disney. In realtà, la carriera di Underwood si è interrotta ben presto e nel 2012 lui è anche stato arrestato, ben due volte, per possesso di droga.

Negli anni di High School Musical, in molti si sono inoltre domandati spesso se il personaggio interpretato da Lucas Grabeel fosse omosessuale. Un’ipotesi che è poi stata confermata, così come anche l’idea originaria del regista Kenny Ortega di rendere Ryan il primo personaggio queer di Disney Channel. Nonostante questo, alla fine il regista ha preferito non dare al personaggio una sessualità ben definita. Proprio nel periodo della messa in onda, furono inoltre divulgate delle foto osé della protagonista Vanessa Hudgens, che era all’epoca appena maggiore. L’attrice rischiò di essere licenziata, ma alla fine la Disney la obbligò a scusarsi con i fan perché aveva scattato delle foto che la ritraevano nuda, andando così contro i valori del network.