I fan di Affari Tuoi si stanno domandando in questi giorni che fine abbia fatto Herbert Ballerina, comico e amico di De Martino.

Herbert Ballerina, perché è sparito da Affari Tuoi e quando torna

Herbert Ballerina è sparito dai radar di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino e in onda ogni giorno su Rai 1. Il comico è infatti diventato un volto fisso del programma ma, in queste ultime puntate, non si è più visto. Al suo posto è arrivata la ballerina Martina Miliddi, ex allieva di Amici e che ha sorpreso tutti con una coreografia molto speciale.

Che fine ha fatto Herbert Ballerina

Ancora una volta torna al centro dell’attenzione il “caso” Herbert Ballerina, che non è apparsa nemmeno nell’ultima puntata di Affari Tuoi. Stefano De Martino non ha spiegato il motivo della sua assenza, ma ha scelto la strada dell’ironia. Ha infatti chiesto ai telespettatori di avvisare Chi l’ha visto?, qualora dovessero incontrare il suo collega. Questa battuta ha subito fatto il giro del web, e in molti hanno continuato a chiedersi il perché della sua improvvisa sparizione dal programma. Una risposta plausibile sarebbe però arrivata direttamente sul profilo social del comico, che ha annunciato le nuove date del suo tour teatrale.

Herbert ha infatti condiviso con i fan alcune tappe del suo spettacolo Come una catapulta, le quali sono state in seguito spostate. Qualche giorno dopo, lui stesso si è scusato con il suo pubblico per questa decisione, senza spiegare l’entità della scelta. Un dettaglio, questo, che ha però contribuito a rassicurare i fan sul fatto che non ci saranno stop prolungati oppure problemi di salute dell’artista. Al momento resta quindi confermato lo slittamento della data romana al Teatro Orfeo, ma il calendario aggiornato parla di una ripresa regolare della sua attività dal vivo.

Quando torna in tv

Una conferma su Herbert Ballerina c’è: il comico – e amico di Stefano De Martino – tornerà infatti in tv già questa sera, dato che parteciperà a una puntata di Cortesie per gli Ospiti su Real Time. Questo ritorno sembra ridimensionare il mistero ancora di più e potrebbe quindi mettere fine al caso mediatico di cui si sta parlando da qualche giorno, soprattutto dopo il grave lutto che ha colpito Stefano De Martino, rimasto orfano di padre. Al momento ancora non si sa quando il comico tornerà a tutti gli effetti nello studio di Affari Tuoi, ma le voci dicono che questo potrebbe accadere presto. Il suo potrebbe infatti non essere un addio definitivo, anche perché De Martino e lo staff del programma hanno anche ben pensato di piazzare un cartonato in suo onore: segno che la sua presenza nel tv show non è stata affatto dimenticata.