I mercoledì estivi, su Raiuno, sono all’insegna del ciclo di film-tv “Destinazione amore”. Questa sera, mercoledì 16 agosto 2023, alle 21:25, va in onda Hello Again – Un giorno per sempre, film che appartiene alla categoria delle commedie romantiche, con un tocco di fantascienza. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Hello Again – Un giorno per sempre, la trama

Germania. Zazie (Alicia von Rittberg) è una giovane donna che, nel corso degli anni, ha smesso di credere nell’amore, anche per via delle continue litigate dei suoi genitori a cui ha assistito. Ha avuto solo una relazione, con l’amico d’infanzia Philipp (Tim Oliver Schultz), che non sente da tempo.

Oggi, Zazie vive in un appartamento con gli amici Patrick (Samuel Schneider) ed il narcolettico Anton (Edin Hasanović), convinta che nessuno di loro tre sia destinato al grande amore. Un giorno, però, riceve l’invito alle nozze di Philipp, che si sposa con Franziska (Emilia Schüle).

Zazie, però, è convinta che Philipp stia commettendo un grosso errore ed accetta di partecipare al matrimonio solamente per impedire all’amico che si sposi. Il tentativo va a vuoto, ma succede qualcosa: Zazie si ritrova intrappolata in un loop temporale, per cui è costretta a rivivere più volte il matrimonio. Cerca, quindi, ad ogni volta di impedire a Philipp di sposarsi, ormai convinta di provare dei sentimenti per lui.

Hello Again – Un giorno per sempre, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

La protagonista prova più volte a fermare il matrimonio, ma non ci riesce. Solo verso la fine si rende conto che prova sì dei sentimenti, ma non verso Philipp: è innamorata di Anton. Ammettendo a se stessa i suoi sentimenti, Zazie esce così dal loop temporale in cui era rimasta incastrata e può finalmente vivere la sua storia d’amore con Anton.

Hello Again – Un giorno per sempre, il cast

Nel cast spiccano la protagonista Alicia von Rittberg, vista nella serie Becoming Elisabeth, ed Emilia Schüle, nel cast della miniserie Una strada verso il domani.

Alicia von Rittberg è Zazie

Tim Oliver Schultz è Philipp

Samuel Schneider è Patrick

Edin Hasanović è Anton

Emilia Schüle è Franziska

Il film, uscito in Germania nel 2020 e presentato in anteprima al Filmfest München, è stato scritto e diretto da Maggie Peren.

Hello Again – Un giorno per sempre, il trailer

Hello Again – Un giorno per sempre, dove vederlo?

È possibile vedere Hello Again – Un giorno per sempre durante la messa in onda televisiva su Raiuno oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.