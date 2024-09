Non è stata citata esplicitamente nessuna volta, eppure Francesca Fagnani è diventata il convitato di pietra dell’intervista di Heather Parisi a Verissimo. Coma sono andati esattamente i fatti? Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, la showgirl è arrivata ad affrontare il tema dell’imminente maternità della figlia Jacqueline Luna.

A proposito di questa notizia, Heather Parisi si è subito dichiarata entusiasta di diventare nonna. Dopo aver citato alcune fake news che sarebbero girate sul web al riguardo, ha poi fatto riferimento a un’intervista rilasciata in passato. “L’anno scorso ho fatto un’intervista con una giornalista che insisteva e mi chiedeva in continuazione. Faceva delle domande estremamente invadenti” ha iniziato a raccontare la Parisi, senza nominare l’intervistatrice dell’epoca.

“Avevo davanti a me una persona che sembrava che volesse capire quello che io volevo dire, ma faceva di tutto per mettermi in difficoltà. Non voleva che io stessi bene, serena, tranquilla. Punzecchiava in continuazione, insistendo perché io raccontassi qualcosa, quando io non avevo nessuna intenzione di parlare. Allora io a quel punto, non vorrei dire che ero superficiale, non vorrei dire che ero banale, io glissavo e mi dicevano che ero bugiarda” ha poi proseguito.

A questo punto il riferimento all’intervista di un anno fa a Belve inizia a risultare piuttosto chiaro, nonostante la Fagnani non venga mai citata espressamente. A chiarire ulteriormente la circostanza è un ulteriore passaggio sull’incomprensione avuta con Jacqueline Luna dopo quell’intervista. La figlia di Heather Parisi pubblicò, infatti, il giorno seguente dure parole su una storia Instagram.

“Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi” scrisse. All’epoca la showgirl preferì aggirare, nel corso dell’intervista, la domanda sulla relazione della figlia con il cantante Ultimo.

“Mi dispiace se una della mie figlie è rimasta male per le mie non dichiarazioni dell’anno scorso” ha spiegato oggi la Parisi, confermando alla Toffanin che si stesse riferendo alla figlia Jacqueline Luna. “Lei ha scelto un’altra strada dicendo due, tre cose che io non avrei detto, perché altre persone che non c’entrano niente, come i suoi fratelli più piccoli, soffrono ed è doloroso perché è la conseguenza degli haters. Lei può dire e fare quello che vuole, io sono diversa: ho avuto grandissimo rispetto per i miei genitori” ha affondato ancora.

Il riferimento complessivo all’intervista fatta lo scorso anno nello studio di Belve pare così chiaro. Come accoglierà Francesca Fagnani le dichiarazioni di Heather Parisi? Replicherà o lascerà cadere nel vuoto l’insoddisfazione espressa dalla showgirl?