HBO Max arriva in Italia: quanto costano i tre piani di abbonamento

La piattaforma che stavano tutti aspettando finalmente è arrivata, quali sono i prezzi degli abbonamenti: le tariffe

Lo scorso 13 gennaio è arrivato finalmente in Italia HBO Max. Dopo l’annuncio, la piattaforma streaming di proprietà Warner Bros Discovery, che era già online in 100 paesi, è disponibile anche nel nostro Paese. Un servizio che gli appassionati di serie tv e film aspettavano con ansia, vista la grande quantità di contenuti di successo disponibili.

È la prima volta, infatti, per il pubblico italiano che potrà guardare tutti i contenuti HBO, Warner Bros, Pictures, Max Oringal, Eurosport e DC Universe. Tutti disponibili su un’unica piattaforma, appunto HBO Max. Per questo motivo si tratta di un’importantissima novità per gli appassionati dello streaming, ma quanto costano gli abbonamenti?

I tre piani di abbonamento HBO Max, quanto costano e cosa offrono

Come ormai funziona un po’ per tutte le piattaforme streaming, anche per HBO Max sono disponibili tre piani di abbonamento, uno base, uno standard e uno premium. Un’offerta che, dunque, abbraccia le esigenze di tutti, da chi vuole spendere poco fino a chi è disposto a pagare una cifra mensile più alta per avere contenuti in una risoluzione migliore.

Il piano base con pubblicità di HBO Max prevede la visione su 2 dispositivi in Full HD a un prezzo di 5,99 euro al mese. C’è, poi, la tariffa standard che prevede la visione su 2 dispositivi in Full HD senza interruzioni pubblicitarie e 30 download con alcune limitazioni, a un prezzo di 11,99 euro al mese. Infine c’è il pacchetto Premium che prevede la visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos, qualora sia disponibile sul dispositivo e 100 download con limitazioni a un prezzo di 16,99 euro al mese.

A questi abbonamenti si può unire il pacchetto aggiuntivo Sport, che può essere associato a ciascuno dei sopracitati piani, questo include una contenuti con interruzione pubblicitaria e la visione in contemporanea per due device a un prezzo di 3 euro al mese. Accedendo a uno dei due piani si potranno vedere i film e le serie più belle, tra cui ci sono tantissimi titoli che attende praticamente tutto il mondo, come il nuovo capitalo di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms. Ma anche The Pitt, il medical drama la cui prima stagione ha trionfato agli Emmy Awards e ora tutti aspettano la seconda stagione.

Chiaramente nell’offerta di HBO Max ci sono anche serie televisive iconiche, che hanno fatto la storia del genere, come Friends e The Big Bang Theory. Ma la vera novità è il fatto che l’arrivo in Italia di questa piattaforma porta con se una serie di contenuti originali italiani, come Portobello, sulla storia di Enzo Tortora, che sarà disponibile dal 20 febbraio. Già si sta lavorando alla docuserie sul caso di Melania Rea, che avrà come protagonista Maria Esposito, la giovane attrice diventata famosa con Mare Fuori.