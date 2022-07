Il piccolo schermo l’ha resa famosa per essere stata La signora del West. Ora, Jane Seymour si propone come La signora del delitto, nella nuova serie tv Harry Wild, che Rete 4 propone per le sue prime serate estive (più libere dai talk, che torneranno in autunno). Una serie crime, con tanta comedy ed una protagonista pronta ad indagare e farvi ridere: ne volete sapere di più? Proseguite nella lettura!

Harry Wild, quando va in onda?

La messa in onda della serie tv era stata inizialmente annunciata dalla rete per fine giugno, per poi decidere di spostarla di qualche settimana. Così, Harry Wild-La signora del delitto va in onda a partire dal 12 luglio 2022, ogni martedì in prima serata.

Harry Wild, la trama

Harry Wild - La signora del delitto, le foto della serie tv di Rete 4 Guarda le altre 6 fotografie → La serie è ambientata a Dublino, in Irlanda. Qui vive Harriet Wild (Seymour), insegnante di Inglese da poco andata in pensione. Mentre cerca di capire cosa fare in questa nuova fase della sua vita, però, Harriet -chiamata da tutti Harry- viene aggredita ed accetta anche se controvoglia a passare un po’ di tempo a casa del figlio Charlie (Kevin Ryan), detective di Polizia, per riprendersi.

La vicinanza con Charlie le permette di scoprire a quale caso sta indagando il figlio: è così che si rende conto che il criminale a cui sta dando la caccia è legato ad un’oscura opera elisabettiana. Nel frattempo, rintraccia anche il suo aggressore, il giovane e problematico Fergus Reed (Rohan Nedd).

Invece che denunciarlo, però, Harry -che vede in lui del potenziale- decide di offrirgli un lavoro come sua assistente nella risoluzione del caso a cui sta lavorando il figlio. In questo modo, la protagonista si rende conto di aver trovato una nuova passione, quello per le investigazioni.

Nel corso della serie, Harry indaga sui casi più disparati, dal serial killer fissato con Dostoevski ad un altro alle prime armi, passando per un caso ambientato nel mondo dei giochi d’azzardo o all’omicidio di una ricca donna di Dublino, strangolata durante una video chiamata. Ovviamente, non senza creare problemi a Charlie.

Harry Wild, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono otto, ciascuno della durata di circa sessanta minuti. Rete 4 li manda in onda due per volta, per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va quindi in onda il 2 agosto.

Harry Wild, cast

Gli attori che fanno parte del cast di Harry Wild sono capitanati da Jane Seymour, la protagonista. Attrice britannica naturalizzata statunitense, dopo aver interpretato la Bond Girl Solitaire in “Vivi e lascia morire” ha partecipato a numerose serie tv (tra cui le miniserie Ricordi di guerra, per cui vinse un Emmy Award, e La rivoluzione francese, in cui interpretò la Regina Maria Antonietta), trovando la popolarità con il ruolo di Michaela “Mike” Quinn ne La Signora del West, in onda per sei stagioni sulla Cbs ed ambientato nella seconda metà dell’Ottocento. In Italia la serie, da cui sono stati realizzati due film per la tv, è andata in onda su Raiuno.

Jane Seymour: Harriet Wild

Kevin Ryan: Charlie Wild

Rohan Nedd: Fergus Reid

Stuart Graham: Rey Tiernan

Amy Huberman: Orla Wild

Rose O’Neill: Lola Wild

Paul Tylak: Glenn Talbot

Esosa Ighodaro: June

Ciara O’Callaghan: Vivian Mitchell-Tiernan

Rosa Willow Lee: Liberty Reid

La serie tv è stata creata da David Logan, che l’ha scritta con Jo Spain. A produrre Dynamic Television per Acorn tv, il servizio streaming disponibile negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

Harry Wild, dov’è stata girata?

La serie è stata girata a metà 2021 a Dublino, in Irlanda, città in cui è anche ambientata la storia.

Harry Wild, streaming

E’ possibile vedere Harry Wild in tv durante la sua messa in onda su Rete 4, ma anche in streaming su Mediaset Infinity, dov’è possibile recuperare le puntate già andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.