E’ partita lunedì in diretta dagli storici studio di via Asiago in Roma la nuova edizione di Radio 2 Happy family. E’ dunque tornato lo show radio televisivo di Radio 2, in onda in contemporanea su Rai2. Ema Stokholma con i gemelli di Guidonia intratterranno il pubblico di Radio 2 e di Rai2 per tutta l’estate con il loro programma fatto di musica dal vivo. Insieme alla Happy Band guidata dal maestro Pino Iodici, si esibiranno live i cantanti ospiti di questo programma.

Ogni giorno e per tutta l’estate due ore di puro intrattenimento per passare in leggerezza con giochi, musica, curiosità, gag e parodie tutta l’estate 2023. Ma qui oggi su TvBlog non vogliamo parlare solo dell’appuntamento estivo di Radio 2 Happy family. Ci sarà infatti una grande novità che riguarda questo programma dal prossimo mese di settembre. L’esperienza di questa trasmissione infatti non terminerà con l’estate, ma avrà anche una versione, specialissima, per l’autunno.

Si tratta in sostanza della novità del palinsesto pomeridiano feriale di Rai2. Se infatti La volta buona sarà la grande novità del palinsesto di Rai1, Radio 2 Happy family sarà la novità della seconda rete. Dopo infatti i programmi che già sono noti al pubblico, ovvero Ore 14 e Bella ma’, torna con una versione ancora più ricca e piena di innovazioni Happy family. Ma come sarà questa nuova serie autunnale di Happy family? Vediamo insieme i dettagli.

Ema Stokholma con i gemelli di Guidonia terranno compagnia al pubblico di Rai2 dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì. Anche in questa versione autunnale di Radio 2 Happy family si confermano gli elementi fondanti di questo programma. Leggerezza, intrattenimento, musica, giochi e gag con i tanti ospiti che verranno a via Asiago. Scelta per altro molto intelligente questa di Rai, che propone una vera alternativa alla Vita in diretta, in onda in contemporanea su Rai1.

Un prodotto cioè di puro intrattenimento su un programma, come quello condotto da Alberto Matano, in cui la cronaca e l’attualità quotidiana la fanno giustamente da padrone. Naturalmente anche questa versione autunnale e pomeridiana di Happy family sarà una coproduzione Radio 2, intrattenimento day time. Scelta intelligente per spalmare i costi e permettere una produzione totalmente interna alla Rai.

Naturalmente il programma si potrà ascoltare anche su RaiPlay Sound e, in video, sul canale 202 del digitale terrestre, su RaiPlay oltre che sul canale tv di Radio2. Cosi come avviene già ora con l’edizione mattutina.