Dopo un primo periodo di esclusiva streaming in Italia, la prima e avvincente stagione di Halo si prepara ad arrivare in edizione fisica in DVD, Blu-Ray e Blu-Ray 4K UHD, con una valanga di contenuti speciali che ci permetteranno di sbriciare dietro le quinte e approfondire tanti diversi aspetti della lavorazione di questa serie TV che tornerà con una seconda stagione in fase di produzione in queste settimane.

Dopo anni di guerra civile e crescenti disordini politici, il futuro dell’umanità viene minacciato da una potente alleanza aliena nota come Covenant. Mentre il Covenant distrugge un mondo dopo l’altro, solo il soldato Master Chief, potenziato ciberneticamente, tenta di fermare la sua avanzata. Ma quando le vere intenzioni del Covenant e i segreti del suo enigmatico passato vengono a galla, Master Chief dovrà decidere se la salvezza dell’umanità sia una causa per cui vale la pena lottare.

Queste le premesse di Halo, serie tv ispirata alla saga di videogame per Xbox, prodotta Amblin Television, 343 Industries, Showtime, One Big Picture e Chapter Eleven e interpretata, tra gli altri, da Pablo Schreiber (John-117/Master Chief), Shabana Azmi (Margaret Parangosky) e Natascha McElhone (Catherine Elizabeth Halsey).

Il cofanetto di Halo in pre-ordine in DVD e Blu-Ray 4K

Sono tre le edizioni del cofanetto della prima stagione di Halo previste per il mercato italiano: DVD, Blu-Ray e Blu-Ray 4K UHD. Oltre ai 9 episodi, i cofanetti includono tanti contenuti speciali inediti che vi elenchiamo più sotto. Ecco le edizioni di Halo in uscita in edizione fisica il 17 novembre 2022:

I contenuti speciali dell’edizione fisica in DVD e Blu-Ray

Ecco tutti i contenuti speciali inclusi nel cofanetto di Halo in DVD, Blu-Ray e Blu-Ray 4K UHD:

Sezionare la battaglia di Madrigal – La troupe di Halo ti porta dietro le quinte per analizzare uno dei momenti più importanti dello spettacolo, la Battaglia del Madrigal.

– La troupe di Halo ti porta dietro le quinte per analizzare uno dei momenti più importanti dello spettacolo, la Battaglia del Madrigal. Diventare spartani – I nostri eroi più grandi della vita si presentano a vicenda e condividono i loro pensieri sul processo per diventare spartani. Master Chief, Kai, Riz, Vannak e Soren rievocano i loro ricordi dall’allenamento e dal primo bootcamp fino all’epico risultato che vediamo sullo schermo. Lo showrunner Steven Kane e il regista Otto Bathurst si uniscono al team Spartan per rivelare le sfide e la gioia di creare superumani quasi perfetti che incontrano per la prima volta emozioni imperfettamente umane.

– I nostri eroi più grandi della vita si presentano a vicenda e condividono i loro pensieri sul processo per diventare spartani. Master Chief, Kai, Riz, Vannak e Soren rievocano i loro ricordi dall’allenamento e dal primo bootcamp fino all’epico risultato che vediamo sullo schermo. Lo showrunner Steven Kane e il regista Otto Bathurst si uniscono al team Spartan per rivelare le sfide e la gioia di creare superumani quasi perfetti che incontrano per la prima volta emozioni imperfettamente umane. Creazione dei costumi di Halo – Il costumista Giovanni Lipari fornisce informazioni sulla creazione dei 5 diversi mondi mostrati in HALO: SEASON ONE. Giovanni condivide non solo il processo di creazione dei costumi e degli stili per ciascuno dei pianeti, ma fornisce lo sfondo e la storia per i diversi gruppi e la loro connessione tra loro.

– Il costumista Giovanni Lipari fornisce informazioni sulla creazione dei 5 diversi mondi mostrati in HALO: SEASON ONE. Giovanni condivide non solo il processo di creazione dei costumi e degli stili per ciascuno dei pianeti, ma fornisce lo sfondo e la storia per i diversi gruppi e la loro connessione tra loro. Armi e veicoli di Halo – Il fucile d’assalto di Master Chief o il suono di un facocero? Due strumenti emblematici dell’universo di Halo. Il Property Master Andrew Orlando ci guida attraverso le fasi della realizzazione delle armi Covenant e Spartan dal progetto iniziale alla costruzione finale. Sophie Becher, scenografa, si unisce per condividere i dettagli sulle astronavi appena inventate di questo universo unico nel suo genere. Non c’è Halo senza il suono e l’aspetto dei facoceri e il coordinatore di Picture Vehicle Parádi Sándor Jr. si unisce per raccontarci come sono stati concepiti questo e altri veicoli Halo.

– Il fucile d’assalto di Master Chief o il suono di un facocero? Due strumenti emblematici dell’universo di Halo. Il Property Master Andrew Orlando ci guida attraverso le fasi della realizzazione delle armi Covenant e Spartan dal progetto iniziale alla costruzione finale. Sophie Becher, scenografa, si unisce per condividere i dettagli sulle astronavi appena inventate di questo universo unico nel suo genere. Non c’è Halo senza il suono e l’aspetto dei facoceri e il coordinatore di Picture Vehicle Parádi Sándor Jr. si unisce per raccontarci come sono stati concepiti questo e altri veicoli Halo. Il mondo di Halo – Unisciti a noi per una conversazione interna con il produttore esecutivo Kiki Wolfkill, il regista Otto Bathurst, lo showrunner Steven Kane, Pablo Schreiber e altri membri del cast mentre raccontano come la storia e i personaggi di questo epico gioco di fantascienza sono stati portati sullo schermo.

– Unisciti a noi per una conversazione interna con il produttore esecutivo Kiki Wolfkill, il regista Otto Bathurst, lo showrunner Steven Kane, Pablo Schreiber e altri membri del cast mentre raccontano come la storia e i personaggi di questo epico gioco di fantascienza sono stati portati sullo schermo. Adattamento dell’alone – I team di produzione di Halo offrono agli spettatori uno sguardo dall’interno su come gli effetti visivi, la direzione artistica e la scenografia mirata sono stati utilizzati per creare l’aspetto e l’atmosfera mondana dello spettacolo. Condividono come ogni ambiente sia unico e coinvolgente e costruito su vasta scala.

– I team di produzione di Halo offrono agli spettatori uno sguardo dall’interno su come gli effetti visivi, la direzione artistica e la scenografia mirata sono stati utilizzati per creare l’aspetto e l’atmosfera mondana dello spettacolo. Condividono come ogni ambiente sia unico e coinvolgente e costruito su vasta scala. La cultura dell’alleanza – Partecipa a un tour esclusivo insieme a talenti straordinari, artisti degli effetti visivi e team di produzione che ci mostrano come hanno dato vita all’ambientazione e agli alieni che compongono The Covenant.

– Partecipa a un tour esclusivo insieme a talenti straordinari, artisti degli effetti visivi e team di produzione che ci mostrano come hanno dato vita all’ambientazione e agli alieni che compongono The Covenant. Il lago della vita eterna: una canzone da Halo’s Score – Uno sguardo dietro le quinte della registrazione in studio della canzone funebre, “The Lake of Eternal Life”, cantata da Jaram Lee.

– Uno sguardo dietro le quinte della registrazione in studio della canzone funebre, “The Lake of Eternal Life”, cantata da Jaram Lee. La realizzazione di Cortana – L’attrice Jen Taylor discute del viaggio emotivo del suo personaggio durante la serie e rivela come i realizzatori hanno dato vita a Cortana sullo schermo.

– L’attrice Jen Taylor discute del viaggio emotivo del suo personaggio durante la serie e rivela come i realizzatori hanno dato vita a Cortana sullo schermo. Halo The Series: declassificato 101 – 109: 101 – In questo primo episodio di Halo the Series: Declassified, Sydnee è affiancato dallo stesso Master Chief, Pablo Schreiber, dall’IA altamente avanzata di Master Chief, Cortana e dal wrestler professionista AEW Adam Cole. 102 – La conduttrice Sydnee Goodman porta gli spettatori dietro le quinte dell’episodio 2 (“Unbound”) con l’attore Bokeem Woodbine, il regista Otto Bathurst e alcuni fortunati fan che hanno potuto assistere alla premiere sul tappeto rosso di Halo the Series. 103 – Ci tuffiamo nell’episodio 3, “Emergence”. Qui, la conduttrice Sydnee Goodman parla con la star Charlie Murphy (Makee). Inoltre, guarda come lo spettacolo ha costruito uno dei suoi set più impressionanti e incontra alcuni dei fan di Halo più appassionati al mondo. 104 – La conduttrice Sydnee Goodman dà il benvenuto a Cortana stessa, Jen Taylor! Discutono del ruolo di lunga data di Jen come IA preferita dai fan di Master Chief e di come dare vita al personaggio in TV abbia portato nuove sfide. Inoltre, ottieni una lezione nella lingua dell’Alleanza del Sangheili dai linguisti che l’hanno creata. Quindi, i fan appassionati di Halo spiegano cosa significa per loro Master Chief. Infine, dai uno sguardo speciale dietro le quinte degli incredibili effetti visivi di Halo the Series, incluso il modo in cui i talentuosi artisti hanno portato Cortana all’azione dal vivo. 105 – In questa puntata di Halo the Series: Declassified, la conduttrice Sydnee Goodman parla con Kate Kennedy (Kai-125). Inoltre, dietro le quinte delle acrobazie e delle armi di Halo the Series e uno sguardo alla più grande collezione di Halo al mondo. 106 – La conduttrice Sydnee Goodman viene raggiunta da Natascha McElhone (Dott. Halsey) per esplorare la natura complicata del lavoro di Halsey con gli Spartan. Inoltre, visitiamo il bootcamp Spartan, parliamo con il compositore Sean Callery e altro ancora. 107 – La conduttrice Sydnee Goodman parla con l’attrice Yerin Ha (Kwan Ha) del viaggio del suo personaggio da ragazzo medio a combattente per la libertà. Inoltre, goditi la visita dell’attore Wil Wheaton, uno sguardo più da vicino agli iconici veicoli di Halo e un sacco di uova di Pasqua. 108 – In questa puntata di Halo the Series: Declassified, la conduttrice Sydnee Goodman dà il benvenuto alla star Olive Grey (Dott.ssa Miranda Keyes) per discutere del loro approccio a un personaggio che ha relazioni complicate con tutti quelli che la circondano. Inoltre, dietro le quinte con il regista Jonathan Liebesman, un tutorial sui cosplay e altro ancora. 109 – Nella puntata finale di Halo the Series: Declassified, la conduttrice Sydnee Goodman dà il benvenuto al produttore esecutivo Kiki Wolfkill e al produttore esecutivo/showrunner Steven Kane per approfondire tutti i grandi eventi fino ad ora. Inoltre, goditi un ringraziamento da parte del cast e della troupe e una discussione illuminante su come riflettere il mondo reale nella fantascienza.



Le specifiche tecniche del cofanetto della serie Halo

Numero Dischi: 5

Durata: 456 minuti (Extra esclusi)

Formato Audio: Inglese 5.1 Dolby True HD / Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo 5.1 Dolby Digital

Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo

Sottotitoli: Italiano, Inglese + vari

Dove vedere Halo in streaming in Italia

Le 9 puntate della prima stagione di Halo sono disponibili in streaming in Italia su Now, Sky Go e Paramount+, il servizio di streaming lanciato da poche settimana nel nostro Paese e accessibile gratuitamente per gli utenti Sky, tramite l’app ufficiale Paramount+ e grazie ai Canali di Prime Video di Amazon.