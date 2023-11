HairStyle, The Talent Show: quando va in onda, concorrenti, ospiti, di cosa si tratta

HairStyle, The Talent Show è un talent show riguardante l’hairstyling, in onda su Real Time e disponibile su Rakuten TV, condotto da Rossano Ferretti, con la partecipazione di Rudy Mostarda.

HairStyle, The Talent Show è un programma realizzato in collaborazione con Alfaparf Milano Professional e prodotto da Shine Iberia, società di Banijay.

Quando va in onda HairStyle, The Talent Show?

La prima edizione del talent show di hairstyling verrà trasmesso in esclusiva su Real Time e sarà presente nel catalogo di contenuti esclusivi di Rakuten TV.

Su Real Time, il programma andrà in onda a partire dal 16 novembre 2023, ogni martedì in prima serata, dalle ore 21:30.

Il programma sarà disponibile in streaming anche su discovery+.

Come funziona HairStyle, The Talent Show?

In questo talent show, 10 parrucchieri professionisti, provenienti da tutta Italia, dovranno dimostrare il loro talento, abilità e creatività per vincere il premio finale che consiste in 150.000 euro, che permetteranno al vincitore di aprire un salone esclusivo con il supporto di un team di esperti guidato da Rossano Ferretti, un assegno aggiuntivo di 10.000 euro proveniente dagli sponsor partner del programma e l’ingresso nel team internazionale di formatori del prestigioso master per parrucchieri MDB Education.

I concorrenti dovranno adattarsi alle richieste dei clienti, studiare le loro caratteristiche fisiche e dar loro consigli sui colori e tagli di capelli, realizzare acconciature per occasioni speciali, ripristinare la salute dei capelli danneggiati, dimostrare la loro abilità con i colori e completare le acconciature con il giusto make-up.

Rossano Ferretti, uno degli hair stylist più famosi al mondo, condurrà il talent show nelle sue cinque versioni che saranno rese disponibili in Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti e Italia. In ciascuna edizione, Ferretti valuterà il lavoro dei concorrenti accompagnato da un co-presentatore proveniente da ogni paese.

Rudy Mostarda, invece, è il direttore creativo globale del marchio Alfaparf Milano Professional.

Lo studio televisivo sarà un grande hair salon di 1.000 mq.

Chi sono i concorrenti di HairStyle, The Talent Show?

Di seguito, trovate le schede dei 10 concorrenti di questa prima edizione.

Andrea, 22 anni, Millesimo (SV)

Andrea inizia gli studi da parrucchiere all’età di 12 anni perché era l’unico corso di formazione che poteva permettersi all’epoca. Gradualmente, attraverso alcuni stage, si inserisce in un salone da cui viene licenziato a causa della pandemia. Decide, successivamente, di aprire un salone tutto suo. Il suo più grande desiderio è quello di espandere la sua attività e aprire altri saloni in diverse città. È fortemente legato alla madre.

Graziano, 43 anni, Andria (BAT)

Dopo il diploma in ragioneria, Graziano decide di diventare parrucchiere a proprie spese. Dopo aver lavorato in saloni in tutta Italia, ora ne gestisce uno tutto suo con 8 dipendenti. Si ritiene testardo e competitivo. Sogna anche di aprire altri saloni, attività che vorrebbe conciliare con la consulenza d’immagine, ruolo già svolto per una tv locale italiana e che vorrebbe poter ricoprire anche a Parigi.

Giuseppe, 30 anni, Sicilia

Make-up artist dall’età di 13 anni, Giuseppe vanta un’esperienza decennale nel mondo dei parrucchieri. Cura la gestione del suo salone in Sicilia, luogo che ritiene particolarmente complesso a causa di fattori culturali. Si definisce empatico e sensibile. Esce di casa truccato perché ritiene che il make-up sia un ottimo modo per esprimere sé stessi. Vuole creare una famiglia con la compagna, che sposerà quest’anno.

Fracaro, 46 anni, Arzignano (VI)

Fracaro avvia la sua prima attività all’età di 19 anni, dopo aver abbandonato la Facoltà di Giurisprudenza. La sorella lo incoraggia a intraprendere la professione di parrucchiere. Il suo sogno professionale è rendere felici i suoi clienti. Particolarmente competitivo, ritiene che il talent show possa aiutarlo ad emergere nel suo settore. Desidera rafforzare le sue capacità creative e poter proporre look per set televisivi.

Lorenzo, 35 anni, Torino

Lorenzo apre il suo salone per donne nel 2009. Ha studiato a Londra e ha vinto diversi premi per parrucchieri. Dice di non amare la competizione perché preferisce imparare dai suoi compagni piuttosto che gareggiare con loro. Dopo aver realizzato il sogno di lavorare alla Fashion Week, il suo prossimo obiettivo è aprire un salone a New York. Sente di dover lavorare per due persone: sé stesso e suo fratello scomparso improvvisamente.

Asia, 25 anni, Rimini (RN)

Asia proviene da una famiglia di parrucchieri, attività svolta dalla madre e dalla zia. Affascinata da sempre dal mondo dell’estetica, è appassionata anche di makeover. Gestisce il suo salone insieme alla madre ed è molto legata alle sue nonne.

Sara, 40 anni, Vicenza

Sara è una convinta sostenitrice del lavoro di squadra, meglio se tutta al femminile. Ha aperto il suo salone 15 anni fa. Si ritiene una donna imprenditrice, forte e con doti di leadership. Desidera diventare mamma e, nel contempo, portare avanti la sua attività. La scomparsa del suo mentore in un incidente stradale è stato il momento peggiore della sua vita.

Arianna, 27 anni, Brescia

Arianna gestisce un piccolo salone a cui dedica più di 10 ore al giorno e in cui cresce professionalmente insieme ad altri due parrucchieri. Si considera un’esperta di acconciature raccolte. Partecipa al programma perché sogna di farsi strada nel mondo dei parrucchieri. Ha acconciato capelli su passerelle e per spose.

Mariarachele, 41 anni, Cremona

Mariarachele proviene da una famiglia di parrucchieri. Dopo aver gestito un franchising di barbiere per 7 anni, ora preferisce potenziare la sua vena creativa nel settore dell’hairstyling. La sua specialità è la colorazione. Ha studiato i trattamenti a base di erbe tintorie, su cui ha anche scritto un libro. Dal 2012, Mariarachele si presenta nella sua vera essenza dopo aver affrontato il percorso per definire la sua personalità femminile.

Piera, 35 anni, Imola (BO)

La madre aveva già intuito che Piera sarebbe diventata parrucchiera quando aveva solo 4 anni. Avviati gli studi a 15 anni, a 17 anni inizia a lavorare per la prima volta in un salone. Ama i colori vivaci e i capelli rasati. Uno dei suoi punti di forza è la capacità di adattarsi alle esigenze della sua clientela. Partecipa al programma perché spinta dal desiderio di avviare un’attività in proprio.

Chi sono gli ospiti di HairStyle, The Talent Show?

I vip che faranno visita al salone, nel corso delle puntate, saranno Bianca Atzei, Martin Castrogiovanni, Martina Colombari, Antonia Dell’Atte, Giorgia Surina e Beatrice Valli.