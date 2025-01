Guillermo Mariotto, nella puntata odierna di Verissimo, ha messo un punto (forse…) a tutte le polemiche che si sono scatenate durante la sua ultima partecipazione a Ballando con le Stelle, dalla sua fuga dallo studio avvenuta nel corso della decima puntata alle accuse di molestie nei confronti di un ballerino.

“Sono pronto a rispondere a tutto, sono un libro aperto”: queste, le primissime dichiarazioni dello stilista venezuelano che, dopo aver parlato della sua infanzia e della sua fervente fede in Dio, ribadita più volte nel corso dell’intervista, ha risposto alle domande più attese.

Riguardo le accuse di molestie, Mariotto si è mostrato tranquillo e sereno, per nulla scalfito dalle polemiche:

Mi ha fatto ridere. Non mi ha ferito niente. Io non guardo la tv e non guardo i social. Mi viene passato qualcosina… Gli altri vicino a me hanno sofferto tanto. Sui social, le polemiche durano poco. Era talmente palese che fosse una bugia. Anche Selvaggia Lucarelli mi ha difeso.

Riguardo la precitata fuga dall’Auditorium Rai del Foro Italico, Guillermo Mariotto, entrando nei dettagli, ha parlato nuovamente di emergenza professionale che doveva risolvere a tutti i costi:

Sarò breve perché non ne posso più. Era sabato: lunedì c’era la partenza di 17 abiti d’alta moda con la sigla HRH, Her Royal Highness. Non stiamo parlando di principesse in generale, ma di principesse legate al ramo Al Saud, della serie che se non consegni, ti tagliano la testa! Quello è il paese più ricco del mondo con la gente più cazzuta del mondo. Nell’alta moda, si lavora anche di notte. Mi chiamano dal laboratorio, dicendomi che la première si era sentita male. Sono arrivato ad un estremo di stress, ho vomitato come Linda Blair… Io dovevo andare non solo per lei ma anche perché sarebbe stata l’occasione buona per andarsene a casa tutti. Io sono innanzitutto uno stilista di alta moda e servo famiglie reali molto importanti. Quello è il mio mestiere. Do da lavorare a molte famiglie e sono preciso con le consegne. Io dovevo correre a vedere quello che era successo. Non mi avrebbe fermato nessuno. È come se ti succede qualcosa di grave nella tua famiglia.

Parlando della puntata in cui ha fatto ritorno, durante la quale è stato costruito praticamente uno show nello show, con l’ingresso in studio dello stilista procrastinato il più possibile, Mariotto ha praticamente smentito Milly Carlucci che, a più riprese, aveva detto di non essere certa della sua presenza:

Mancavano 5 balletti. Non doveva crollare il mondo. E invece è crollato il mondo. Erano così arrabbiati ma erano anche contenti perché hanno fatto il 29% per l’attesa per vedere se mi presentavo… La puntata dopo, mi sono presentato ma hanno tardato a farmi entrare ma faceva parte del giochetto.

Selvaggia Lucarelli, parlando di Mariotto, si è soffermata sulle sue fragilità. Silvia Toffanin ha voluto sapere qualcosa in più:

Sto vivendo un upgrade spirituale. Sto andando verso la luce. Io sono pazzo di Dio, amo il Creatore. Selvaggia vede questo come una fragilità, per me è una potenza. Sono un uomo felice e sereno.

Parlando del futuro, infine, Mariotto non è così certo della sua conferma a Ballando con le Stelle:

Io voglio giudicare ancora balletti. Ma non è detto che mi chiamino…