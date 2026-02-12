Guerrieri – La regola dell’equilibrio, le anticipazioni sulla nuova fiction Rai: trama e cast

È in arrivo un legal drama che promette di avvincere gli spettatori. Trama, cast e anticipazioni della nuova fiction Rai.

Novità in arrivo in questo 2026 da Viale Mazzini. Si tratta della nuova fiction targata Rai 1. Si intitola Guerrieri – La regola dell’equilibrio. Protagonista della nuova serie Alessandro Gassmann, già sugli scudi per la parte di Dante Balestra nella terza stagione di Un Professore, la serie in sei prime serate che ha fatto registrare una media di oltre 3 milioni e 413 mila spettatori a episodio.

Questa volta l’attore nato a Roma nel 1965 vestirà la toga: quella dell’avvocato Guido Guerrieri, il protagonista della serie di romanzi “I casi dell’avvocato Guerrieri” scritta da Gianrico Carofiglio, pubblicata da Sellerio e Einaudi tra 2019 e 2024: gialli giudiziari (o legali thriller) basati sull’andamento di un processo penale osservato dal punto di vista di un avvocato.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio: anticipazioni e trama della nuova fiction Rai

Da professore a avvocato, dalle aule scolastiche a quelle di tribunale. Metamorfosi in vista per Alessandro Gassman, che indosserà i panni di Guido Guerrieri, protagonista dei romanzi gialli della della saga letteraria di Gianrico Carofiglio. La fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio andrà in onda in prima serata su Rai 1 partire da lunedì 9 marzo.

La nuova serie Rai prevede sei episodi tratti da “Ragionevoli dubbi” e ”Le perfezioni provvisorie”, editi da Sellerio Editore, e da ”La regola dell’equilibrio” (edito invece da Giulio Einaudi Editore). Al centro della trama troveremo Guido Guerrieri, brillante avvocato penalista di Bari sempre in bilico tra fragilità e successo.

Malgrado la sua passione per la boxe, il ring preferito dell’avvocato Guerrieri rimane sempre l’aula di giustizia. Guido, nostalgico dell’amore perduto per la moglie Sara (con la quale è in corso una dolorosa separazione), affronta con sensibilità, acume e una notevole dose di dialettica i casi al centro della sue istrioniche difese dibattimentali.

Tra questi un cliente che riaffiora come un fantasma dal passato del legale, la misteriosa scomparsa della giovane Manuela, l’assassinio di una ricercatrice in biologia. Ma soprattutto la vicenda del giudice Larocca, vecchio amico di Guerrieri e stimato magistrato che dovrà difendersi da un’accusa di corruzione.

Al suo fianco l’avvocato interpretato da Alessandro Gassmann troverà Tancredi, fidato e abile ispettore di polizia. Insieme a lui è pronta a destreggiarsi Annapaola, ex giornalista nel campo della cronaca nera diventata investigatrice privata. Ci saranno anche l’efficiente praticante Consuelo e Tony, eterno distratto capace però di guizzi imprevedibili e geniali.

Il cast della nuova serie con Alessandro Gassmann

Attraverso lo sguardo partecipe e ironico dell’avvocato Guerrieri la serie racconterà i meccanismi, le logiche e le dinamiche della macchina della giustizia con un ritmo da thriller. A capitanare il cast ci sarà naturalmente Alessandro Gassman.

Il parterre attoriale comprenderà anche Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Lea Gavino, Michele Ragno, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Antonia Liskova, Umberto Sardella e Davide Mancini.

La serie è stata scritta da Doriana Leondeff, Antonio Leotti, Oliviero Del Papa e dallo stesso Gianrico Carofiglio. Il legal drama prodotto da Rai Fiction, Combo International e Bartleby Film è stato diretto da Gianluca Tavarelli.