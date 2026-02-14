Guerrieri – La regola dell’equilibrio, le anticipazioni sulla nuova fiction Rai

Appuntamento al 9 marzo per il debutto in prima serata della nuova fiction di Rai 1: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, serie in sei episodi diretta da Gianluca Maria Tavarelli che deve il titolo a uno dei tre romanzi di Gianrico Carofiglio (gli altri due si intitolano “Ragionevoli dubbi” e “Le perfezioni provvisorie”).

A prestare il volto a Guido Guerrieri, l’avvocato uscito dalla penna di Carofiglio, ci sarà Alessandro Gassmann. L’attore romano è pronto a riproporsi al pubblico di Rai 1 dopo il travolgente successo di Un Professore, dove indossava i panni del docente di filosofia Dante Balestra. Ecco qualche anticipazione sulla nuova fiction di casa Rai.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio, trama e anticipazioni sulla nuova serie in onda su Rai 1

Protagonista assoluta della nuovo legal drama sarà dunque Guido Guerrieri, brillante penalista appassionato di boxe, un principe del foro che in una Bari inedita, e spesso notturna, sarà chiamato ad affrontare con sensibilità, acume e un’abile oratoria i vari casi oggetto delle sue istrioniche difese dibattimentali.

Il vero ring per l’avvocato Guerrieri rimarrà insomma quello delle aule di tribunale. Guido dovrà fare i conti anche con problemi di cuore legati alla nostalgia per Sara, la moglie che ancora ama malgrado la dolorosa separazione in corso. Tra i casi più complicati troveremo quello di un cliente riemerso come un fantasma dal suo passato.

Guerrieri sarà impegnato anche con la misteriosa sparizione della giovane Manuela e con l’omicidio di una ricercatrice nel campo della biologia. Per non parlare del sofferto caso di un suo amico di lunga data: il giudice Larocca, stimato magistrato costretto a difendersi dalla più infamante delle accuse per un uomo di legge, quella di essere un corrotto.

Ad affiancare l’avvocato interpretato da Alessandro Gassmann troveremo il fido Tancredi, abile ispettore di polizia. Il legale barese potrà contare poi su Annapaola, un’ex giornalista di cronaca nera divenuta investigatrice privata. A supportare Guerrieri ci saranno anche Consuelo – efficiente praticante del suo studio legale – e Tony, un personaggio tutto genio e sregolatezza.

Lo sguardo al contempo partecipe e ironico di Guerrieri sarà il prisma attraverso il quale la serie racconterà meccanismi, logiche e dinamiche della macchina della giustizia italiana. Il tutto a un ritmo da thriller. Oltre a Alessandro Gassman il cast include Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Lea Gavino, Michele Ragno, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Antonia Liskova, Umberto Sardella e Davide Mancini.

Un avvocato televisivo alla ricerca del vero malgrado le ferite della vita

In occasione di un’intervista rilasciata a Italpress Alessandro Gassmann ha descritto così il suo prossimo personaggio: «Guerrieri è un essere umano che non nasconde le fragilità, non ha paura di chiedere scusa e non si vergogna di piangere». Al tempo stesso, aggiunge l’attore, «è uno straordinario avvocato penalista, interessato solo alla ricerca della verità».

Guerrieri non affronta questa sua ricerca del vero da eroe solitario impegnato a riscattare le ferite della vita ingaggiando una lotta titanica contro un mondo di corrotti. No, spiega Gassmann: nella sua ricerca della verità Guido «si circonda di persone altrettanto straordinarie che riempiono la serie anche di sorrisi e divertimento».

A inquadrare meglio la figura del protagonista sono utili le parole aggiunte dal regista della serie: «Guerrieri è un personaggio fatto di pensieri, fragilità, debolezze. È solo, pieno di rimpianti; nella vita ha inanellato una serie di errori e non se ne vergogna, se li porta dietro e, forse per questo, non dorme. Le sue caratteristiche sono le nostre e per questo ci piace».