Ad un anno esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina, legato all’invasione russa del Paese il 24 febbraio 2022, questa sera Rai3 trasmetterà a partire dalle 21:20 L’Arte della Guerra, un documentario prodotto Art Film Kairos in collaborazione con Rai Documentari e girato tra Italia e Ucraina.

Il documentario, che si inserisce all’interno del ciclo Undici. I documentari del venerdì, vedrà un introduzione di Lucia Annunziata, mentre a guidare gli spettatori lungo tutto il percorso sarà l’attrice italo-ucraina Anna Sanfrocik. L’Arte della Guerra racconterà proprio di chi, mettendo anche a rischio la propria incolumità fisica, si è da subito adoperato per il recupero e la messa in sicurezza delle opere d’arte all’interno dell’Ucraina. Ovviamente non potrà non tornare alla memoria una situazione simile che colpì anche gli italiani durante la seconda guerra mondiale e che anche recentemente è stata affrontata in un film-tv come Fernanda, andato in onda meno di un mese fa su Rai1.

“In un mondo e in un tempo in cui la guerra è entrata drammaticamente nelle nostre vite con il conflitto in Ucraina, raccontare chi si adopera per mettere in sicurezza le opere d’arte minacciate dalla guerra è un’importante testimonianza che la Rai offre al pubblico televisivo italiano per far sapere che accanto alle immagini di distruzione e di sofferenza che invadono ogni giorno le nostre case esiste un incessante e coraggioso lavoro per salvare le opere d’arte, custodi della memoria storica di un popolo e di una nazione” ha dichiarato Fabrizio Zappi, Direttore di Rai Documentari.

In L’Arte della Guerra interverranno Edith Gabrielli, direttrice del Vittoriano di Roma e di Palazzo Venezia, Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, Micol Forti, direttrice della Collezione d’Arte Contemporanea dei Musei Vaticani, Paolo Coen, storico dell’arte e docente alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Teramo, Chiara Tomaini, restauratrice che insieme ad alcuni colleghi ucraini ospiti al Museo Egizio, sta lavorando per salvare la storia e la memoria del Paese tramite Chief Onlus, Teresa Calvano, storica dell’arte. In Ucraina sono state raccolte invece le testimonianze, tra gli altri, di Nadiya Biriyk, direttrice del museo di Ivankiv, e di Volodymyr Sheiko, Direttore Generale dell’Ukrainian Institute.