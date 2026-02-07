Guendalina si fida del marito e rifiuta l’offerta del dottore stasera 7 febbraio ad Affari tuoi: poi la delusione

La serata di Affari tuoi di oggi, sabato 7 febbraio 2026, si apre come di consueto con la presentazione della concorrente. A sfidare il dottore, oggi, è Guendalina del Lazio che ha scelto di farsi accompagnare dal marito Gianmarco con cui è sposata dal 2021. La coppia ha anche due figli: Edoardo e Ludovico, rispettivamente di 11 e 2 anni.

Guendalina, con il pacco numero 20 che ha pescato dalla ruota, prova a sbancare il banco del dottore puntando al pacco da 300mila euro che non viene vinto da tanto tempo.

La partita di Guendalina: cos’è successo stasera ad Affari tuoi

Guendalina parte benissimo trovando subito Gennarino nel primo pacco assicurandosi, così, il jackpot da 2mila euro. La partita, poi, continua con i pacchi che contengono 10 euro, 15mila euro, la ballerina, 30mila euro e 20mila euro. Il dottore non perde tempo e offre subito 39mila euro ma Guendalina che desidera vedere il marito ballare dopo averlo trascinato in studio, rifiuta aprendo, poi, i pacchi che nascondono 100 euro, 200mila euro e zero euro.

Per Guendalina arriva così una nuova offerta: da 39mila si scende a 25mila euro: un’offerta al ribasso dopo l’apertura del pacco che conteneva i 200mila euro ma, esattamente come accaduto con la prima offerta, anche stavolta la concorrente del Lazio sceglie di continuare a giocare aprendo altri tre pacchi.

Una terzina che non è fortunata perché Guendalina saluta anche i 300mila euro e, subito dopo, i 10mila euro e i 100mila euro. Nessuna proposta di cambio per Guendalina, almeno per il momento: il dottore, infatti, per 5 pacchi, le offre 10mila euro. Un’offerta che non convince Guendalina che decide di rifiutare senza pensarci.

Guendalina prova così a dare una svolta alla partita ma i tiri non sono tutti fortunati perché portano via dal tabellone non solo 20 euro, 50 euro, 1 euro e 200 euro ma anche 75mila euro.

Dopo tante offerte, arriva il momento del cambio per Guendalina che, prima di decidere, si confronta con il marito scegliendo di rifiutare il cambio e tenere il suo pacco numero 20. Scelta vincente perché elimina l’ultimo pacco nero arrivando in finale con il pacco nero e 50mila euro.

Il dottore attribuisce al pacco nero un valore pari a zero offrendo così esattamente la metà ovvero 25mila euro. “Abbiamo Gennarino quindi un piccolo paracadute c’è. Ho visto tanti finali con offerte simili e per paura sono state accettate. Non so cosa ci sarà perché per metterli da parte non è facile ma rifiuta”, afferma Guendalina che decide di seguire anche il consiglio del marito che, da sportivo, non ha avuto dubbi sul da farsi.

Guendalina apre così il suo numero 20 scoprendo di aver sempre avuto tra le mani il pacco nero grazie al quale porta a casa 15mila euro, una cifra inferiore rispetto all’ultima offerta rifiutata.