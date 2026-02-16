Green Lovers, Luca e Daniela Sardella in esclusiva a TvBlog: “Serve consapevolezza ambientale senza allarmismi. Gli scettici sull’ecologia? Ormai parlano i fatti, la Terra va tutelata”

Green Lovers dal 1° marzo torna su Rai2. Luca e Daniela Sardella spiegano con capacità e leggerezza i principi dell’ecologia per guidare giovani e meno giovani all’interno della transizione ecologica.

Difendere il pianeta e tutelarlo, oggi, sono imperativi che non è possibile ignorare proprio perché l’essere umano lo ha fatto per troppo tempo. Attualmente parlare di ambiente ed ecologia non è solo interesse comune, diventa dovere perché – da Greta Thunberg in poi – l’attivismo ambientale si è trasformato in necessità. Non c’è più tempo per procrastinare, questo è stato sottolineato a più riprese dai massimi esperti: occorre rientrare in parametri accettabili non solo per quel che riguarda le emissioni di CO2.

Si deve inquinare meno ed essere più consapevoli del fatto che non abbiamo un altro pianeta, né tantomeno un’altra vita. Cercare di dare il meglio in questa è solo il primo passo, come persone coscienti, per lasciare un posto migliore – sul piano ambientale ed ecologico – alle generazioni che verranno.

Luca e Daniela Sardella, l’ecologia e il rispetto per l’ambiente

Concetti importanti, ma al tempo stesso complicati da veicolare con risolutezza. Spesso quando si parla di ambiente e impegno comune subentra scetticismo, accompagnato a un pizzico di rassegnazione. Arginare tutto questo non è semplice, ma imprescindibile. C’è chi cerca di farlo in televisione, portando all’attenzione degli utenti format specifici. Il riferimento è a Luca e Daniela Sardella, che tornano dal 1 marzo 2026 su Rai2 con Green Lovers.

Una nuova stagione all’insegna di tematiche green, ma anche e soprattutto di interesse comune. L’attenzione di un pubblico giovane è la priorità, ma il programma promosso dal Direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali Marcello Ciannamea si pone come obiettivo principale quello di rendere determinate argomentazioni fruibili a tutti.

Il contributo televisivo

Dai giovani, per i giovani e verso chiunque altro sia pronto ad ascoltare e recepire. L’appuntamento su Rai2 arriva a partire dagli inizi di marzo, ma sulla piattaforma digital ci sono anche i rimandi alle passate stagioni. Questa è la seconda, ma Green Lovers – come hanno affermato in anteprima Luca e Daniela Sardella – avrà anche un terzo capitolo che è già in cantiere.

Parlare di ecologia è fondamentale, così come educare le coscienze della collettività. Quindi in 11 puntate ci sarà un viaggio attraverso curiosità, insegnamenti e scoperte che mettano l’ambiente e le sue potenzialità in primo piano. I due conduttori, Luca e Daniela Sardella, hanno approfondito i concetti chiave del programma in esclusiva ai microfoni di TvBlog provando a raccontare anche quello che sarà l’imminente futuro di Green Lovers. Una colonna portate per quel che riguarda le trasmissioni tematiche di approfondimento del Servizio Pubblico.

Le sorti del pianeta dopo il cambiamento climatico

Green Lovers riparte con una nuova stagione: cosa aspettarsi da questo racconto che proseguite a fare all’interno della divulgazione ecologica? Quale tema è più urgente trattare?

“Noi abbiamo fatto la prima edizione, che è andata in onda lo scorso anno, avendo avuto questa grande idea di rivolgersi ai giovani perchè loro devono imparare ad amare il pianeta per salvarlo. Rallentare questa sorta di decadenza collettiva, per il momento le sorti non sono tranquille: è sufficiente vedere quello che è successo in Sicilia e nel mondo in questi anni per capirlo. Ci rivolgiamo alle nuove generazioni e intervistiamo anche i giovani scienziati. Gente preparata di 23-24-28 anni, insomma, perchè i giovani hanno un linguaggio diverso e adottano nuovi parametri per essere i traghettatori di quella che è e sarà la transizione ecologica. Ripartiamo dagli ottimi risultati in Rai dello scorso anno, contro colossi come Amici e Domenica In, sempre con la volontà di raccontare il rispetto per l’ambiente e l’importanza dell’ecologia attraverso nuovi stimoli ed espedienti televisivi all’avanguardia”.

Lo scetticismo generalizzato

Parlare oggi di ambiente è una responsabilità, ma anche un rischio: vi siete sempre esposti su determinati temi, anche quando a farlo non c’era nessuno, perché parlare di ecologia e responsabilità collettiva ancora spaventa?

“Diciamo che spaventa perchè moltissimi vogliono far finta di non vedere, né sentire, determinati problemi. Noi abbiamo imparato a prenderci determinate responsabilità da sempre. Luca ha cominciato a farlo ai tempi di Pippo Baudo, il primo che ha creduto in lui come professionista e come compositore che, però, gli ha detto e consigliato anche di non mollare il racconto dell’ambiente e quello che ancora era possibile fare. Senza sconti. Oggi, noi proseguiamo su questa linea, spaventano certe argomentazioni perchè spesso non c’è chiarezza né voglia di confronto. Noi abbiamo avuto il coraggio di anticipare i tempi e oggi portiamo avanti un discorso comune con attendibilità e affetto da parte del pubblico che continua a seguirci proprio perchè siamo stati dei precursori. Evitare allarmismi è fondamentale, ma anche prendere coscienza dall’osservazione della situazione che purtroppo con fattori antropici abbiamo contribuito – come umanità – a creare. Cambiare mentalità è l’unico modo per cambiare le cose e decelerare il processo che ci sta portando alla crisi climatica”.

Da dove iniziare

In cosa l’uomo oggi è maggiormente responsabile e cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per fornire un contributo concreto verso il rispetto per l’ambiente?

“Quando ami qualcosa, fai di tutto per proteggerla. Questa è una legge dell’amore che deve essere applicata anche all’ambiente. La natura deve tornare a essere amata e rispettata, perchè è quella che porta avanti ogni cosa. Anche la vita di noi esseri umani. Quindi l’ambiente deve tornare a essere il ‘primo amore’ di ciascuno di noi. In concreto si possono abbattere gli sprechi, le risorse vanno centellinate. Senza dare per scontato nulla. Quando l’acqua viene tolta, pensiamo a quello che succede al sud purtroppo, ci si rende conto che siamo di fronte a un bene prezioso. A maggior ragione dobbiamo tornare a ricordarcelo anche nella quotidianità, per questo dosare le risorse in base alle singole necessità – senza eccedere – potrebbe essere un primo passo importante. La vita sul nostro pianeta migliora quando c’è una maggiore presa di coscienza: si passa da non lasciare il rubinetto aperto mentre ci laviamo i denti a raccogliere l’acqua piovana e riutilizzarla per inaffiare. Dare peso e importanza alle risorse che diamo per scontate, senza dimenticare l’importanza del riciclo materiali. Meno bottiglie di plastica abbandonate e più contributo con la differenziata. Arginare il consumo di plastica e usare materiali sostenibili, poi, è un altro punto fondamentale”.

Cosa cambia rispetto al passato

Il rispetto per l’ambiente e l’amore per la natura si insegnano: cosa bisogna fare oggi per farsi comprendere meglio e non essere pervasi dallo scetticismo?