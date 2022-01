L’ombra di Fabrizio Corona torna a farsi largo dalle parti del Grande Fratello Vip. Stavolta tutto nasce dalle confessioni hot di Giacomo Urtis, attualmente recluso nella Casa di Cinecittà. Il chirurgo dei vip, parlando con la coinquilina Sophie Codegoni (guarda caso presunta ex fidanzata di Corona stesso), ha raccontato il seguente episodio (video nel tweet sotto):

Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due.

Nessun nome, nessun riferimento esplicito, ma poco dopo Urtis, stando a quanto ricostruito sui social dai telespettatori più attenti del live, avrebbe aggiunto che l’uomo in questione sarebbe stato in carcere. Così in molti hanno concluso che l’identikit corrispondesse a Fabrizio Corona.

Il quale su Instagram ha colto la palla al balzo e ha commentato la faccenda con un ironico “Amore mio unico grande e solo… era un nostro segreto… dai!“.

Le parole di Urtis sul triangolo amoroso con Corona e sua moglie (Nina Moric nel frattempo a Dagospia ha negato di essere coinvolta: “Finché siamo stati insieme, Fabrizio neanche lo conosceva Urtis. Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008, quando noi ci siamo lasciati e Fabrizio stava già con Belen. Quindi non posso essere io la donna del triangolo…“) hanno scatenato reazioni accese su social e web. E chissà che il caso non venga affrontato questa sera nella puntata in diretta del Grande Fratello Vip (nel daytime, al momento, non è mai stato neanche sfiorato).

Per la cronaca, va osservato che già nel 2018 Urtis parlò (in quell’occasione in maniera esplicita) del suo rapporto speciale con Corona. Lo fece in una puntata di Rivelo, la trasmissione di Real Time condotta da Lorella Boccia. Il chirurgo ammise che “una persona a cui tengo tantissimo è Fabrizio Corona”, al livello di “un familiare o un fidanzato“. Quindi rivelò di essere “innamorato della figura di Fabrizio” e di considerarlo “il mio uomo ideale“.