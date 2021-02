Che succede? Risuonano le parole di Bugo di fronte all’ultima polemica sul Grande Fratello Vip, giunto alle battute finali. A destare l’ira del pubblico social, i problemi tecnici che hanno costretto la produzione del reality di Canale 5 ad interrompere il servizio di televoto tramite web fra Giulia Salemi e Stefania Orlando.

“Chi vuoi salvare?“, la domanda del televoto che vede contrapposte la fidanzata di Pierpaolo Pretelli e la conduttrice bionda, due fra le protagoniste di questa edizione, giunte ad un passo dalla puntata finale. Sulla piattaforma mobile Mediaset Play e dal sito ufficiale del programma, tuttavia, non è possibile rispondere alla domanda da molte ore:

Il servizio di televoto è sospeso a causa di problemi tecnici. L’utente al momento della registrazione si assume la responsabilità della veridicità dei dati inseriti.

Tuttavia il televoto non è stato annullato, in quanto sarebbe ancora attivo il sistema tradizionale di voto attraverso l’SMS a pagamento, nonostante sui social qualcuno abbia riscontrato alcuni problemi di collegamento anche tramite questo meccanismo. Nemmeno a dirlo, c’è chi chiede a gran voce di interrompere la sfida, falsata dall’impossibilità di fornire pienamente la propria preferenza.

Non si conoscono le cause delle difficoltà tecniche che hanno portato al blocco dei voti tramite app e sito, causa di scontri tra i fanclub delle due inquiline in ballo. Nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip, spesso il televoto è stato al centro di critiche e polemiche, soprattutto per via della provenienza sospetta di alcuni giudizi, espressi non solo dai telespettatori italiani.

In ogni caso, non sappiamo se il provvedimento attuato dal programma sia legato a queste dinamiche, né tanto meno se l’esito del televoto fra Giulia Salemi e Stefania Orlando risentirà degli effetti del blocco. Vi terremo aggiornati.