Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: tutti i nomi

La nuova edizione del Grande Fratello Vip prende forma e, dopo settimane di indiscrezioni e rumor, arriva finalmente la conferma ufficiale: i profili social del reality hanno rivelato i nomi dei sedici concorrenti che entreranno nella Casa più famosa della televisione italiana.

Un gruppo eterogeneo che mescola volti storici del piccolo schermo, protagonisti dei reality più seguiti e alcune presenze decisamente inattese.

I ritorni più attesi nella Casa

Tra i nomi che hanno subito catturato l’attenzione del pubblico ci sono Adriana Volpe e Antonella Elia, due figure molto legate alla storia recente del programma.

Entrambe hanno già vissuto l’esperienza da concorrenti nella quarta edizione del reality e negli anni successivi hanno anche ricoperto il ruolo di opinioniste nello studio guidato da Alfonso Signorini.

La sorpresa Alessandra Mussolini

Tra le presenze più sorprendenti del nuovo cast spicca Alessandra Mussolini, al suo debutto assoluto in un reality show.

Insieme a lei entrerà anche Raimondo Todaro, volto amatissimo dal pubblico televisivo. Il ballerino e coreografo è noto per la sua lunga esperienza a Ballando con le Stelle e per il ruolo di insegnante nella scuola di Amici. Per lui si tratta della prima partecipazione al reality di Canale 5.

Il cast della nuova edizione include anche diversi protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Tra questi Dario Cassini, attore e comico con una lunga carriera televisiva alle spalle e già concorrente de L’Isola dei Famosi.

Accanto a lui ci sarà Marco Berry, storico inviato e conduttore de Le Iene, mentre la componente comica sarà rappresentata anche da Francesca Manzini, imitatrice e conduttrice radiofonica.

Come da tradizione per il Grande Fratello Vip, non mancano concorrenti provenienti dal mondo dei reality. Tra questi Raul Dumitras e Lucia Ilardo, entrambi diventati noti grazie a Temptation Island, seppur in edizioni diverse.

A completare il gruppo c’è anche Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne, pronto a mettersi nuovamente in gioco davanti alle telecamere.

Gli altri protagonisti del cast

Il reality punta anche su alcuni volti provenienti da format internazionali e programmi più recenti della televisione italiana. Tra loro Blu Barbara Prezia, già concorrente di Pechino Express, Renato Biancardi, noto per la partecipazione a Ex On The Beach Italia, e Ibiza Altea, protagonista di Too Hot To Handle Italia.

Completano il gruppo Giovanni Calvario, visto in Love Is Blind Italia, GionnyScandal, artista molto seguito nel panorama musicale urban, e Paola Caruso, volto televisivo già noto al pubblico dei reality.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026

Ecco i sedici protagonisti ufficiali della nuova edizione:

Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Dario Cassini, Francesca Manzini, GionnyScandal, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Raul Dumitras, Raimondo Todaro, Renato Biancardi.