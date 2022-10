La costruzione televisiva della puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha sfiorato la perfezione. Alfonso Signorini e i suoi hanno tenuto in piedi oltre tre ore di diretta che entreranno nella storia del reality show. La scaletta è stata una sceneggiatura in continua progressione. Niente clima festoso in apertura, ma un lungo e accorato discorso del padrone di casa, intervallato dalle immagini drammatiche della crisi di Marco Bellavia e dell’indifferenza manifestata dalla quasi totalità dei coinquilini. Un montaggio di grandissimo impatto emotivo, con il pubblico da casa che ha riversato sui social rabbia e indignazione.

Signorini ha fatto mea culpa parlando di “pagina di tv orrenda“, quindi ha condannato il bullismo, pur ribadendo in più occasioni di non voler mettere alla gogna nessuno. Ma si è mostrato fermissimo nella decisione di squalificare Ginevra Lamborghini, rea di aver detto che il coinquilino con problemi di natura piscologica “si merita di essere bullizzato“. La squalifica ha destabilizzato profondamente la giovane sorella di Elettra Lamborghini (il non rapporto tra le due era già stato sviscerato nelle precedenti puntate e sembrava ormai un binario morto nella sceneggiatura del Gf Vip), alla quale non è stato risparmiato l’ingresso in studio in condizioni assai precarie, tra singhiozzi e sguardo perso nel vuoto.

Perché è così che si alimenta la “pagina di tv orrenda“.

In tutto ciò gli ascolti (elemento che resta centrale per una produzione come il Grande Fratello Vip, perché va in onda su una rete commerciale e perché “il pubblico è sovrano“, cit.) sono stati molto positivi, ma non clamorosi (il prime time, tanto per dire, è stato vinto dalla fiction di Rai1 Sopravvissuti). In termini di share (25,09% di share) si tratta non soltanto del record stagionale ma anche del dato più alto del programma dalla seconda edizione, escluse le finali di Gf Vip 5 e 6. Sui valori assoluti (poco più di 3.300.000 telespettatori) pesa la lunghezza monstre della puntata (terminata all’una e 19 minuti, con picco in chiusura del 40% di share).