Gli ascolti tv del lunedì vedono su Rai 1 la prima puntata di una nuova serie tv, Sopravvissuti, con Lino Guanciale mentre su Canale 5 si consuma al Grande Fratello Vip ‘the day after’ l’abbandono di Marco Bellavia, con la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione, al televoto, di Giovanni Ciacci. Una pagina di tv tristissima che avrà però catalizzato l’attenzione dei telespettatori.

Diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 3.313.000 telespettatori, share 25,09%, mentre su Rai 1 la prima puntata di Sopravvissuti (recensione) ha registrato un netto di 3.193.000 telespettatori, per uno share del 19,41% (nel dettaglio la prima puntata 4.038.000, 19,78%, e nella seconda, in seconda serata, 3.190.000, 19,37%). Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto nella presentazione 1.017.000, 4,76% e nel programma 1.325.000 telespettatori, share 8,23%. Su Italia 1 il film Colombiana ha registrato un netto di 1.062.000 telespettatori, share 5,54%. Su Rai 3 Presa Diretta registra nella presentazione 978.000 telespettatori, share 4,57% e nel programma 909.000, 4,74%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 879.000 telespettatori, share 5,82%, mentre su La7 il film Al vertice della tensione ha ottenuto 564.000 telespettatori, share 3,03%. Su Nove Little Big Italy ottiene 404.000 telespettatori, share 2,02%.Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 247.000 telespettatori, share 1,19% e 272.000, 1,55%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.790.000 telespettatori, share 22,26%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.953.000 telespettatori, share 18,41%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 921.000 telespettatori, share 4,25% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 869.000, 4,58% e a seguire Via dei Matti n.0 795.000, 3,93%, Il cavallo e la torre 1.294.000, 6,17%, quindi Un posto al sole che registra 1.562.000, 7,21%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.194.000 telespettatori, share 5,59% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.167.000 telespettatori, share 5,59% e nella seconda 1.076.000, 4,96%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.709.000 telespettatori, share 7,92%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 393.000 telespettatori, share 1,84% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 566.000 telespettatori, share 2,65%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.734.000 telespettatori, share 23,33% e nel game un netto di 4.438.000, 27,75%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.766.000 telespettatori, share 16,45% e nel game un netto di 2986.000, 19,50%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 741.000, 4,03%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 802.000 telespettatori, share 4,40%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 753.000 telespettatori, share 3,83%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 145.000, 0,96%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 676.000 telespettatori, share 14,88%, mentre UnoMattina ha registrato 729.000, 17,84%; a seguire Storie Italiane 704.000, 19,17% e 708.000, 16,16%. È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.574.000, 17,34%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 482.000 telespettatori, share 9,67%, e 769.000, 8,90%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 318.000, 6,38%, nel programma 312.000, 7,13%, e nel segmento Extra 211.000, 5,74%, mentre Elisir nella presentazione 199.000, 5,38% e nel programma 242.000, 5,33%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 630.000, 5,80% e Passato e Presente 519.000, 4,17%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 898.000 telespettatori, share 20,85% e 793.000, 21,59%, con Forum a 1.317.000, 20,51%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 162.000 telespettatori, share 2,86% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 50.000 telespettatori, share 1,12% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 200.000, 2,20% e La signora in giallo 623.000, 5,17%. La7 ha ottenuto con Omnibus 183.000 telespettatori, share 4,14%, nel segmento News 121.000, 3,45% e nel Dibattito 182.000, 3,98%; quindi Coffee Break 184.000, 4,98% e L’aria che tira 317.000, 6,90% e L’aria che tira Oggi 440.000, 4,66%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.638.000, 14,14% e 1.542.000, 15,81%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.770.000, 22,52% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 1.482.000, 19,78% e nel programma 1747.000, 20,86%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 584.000 telespettatori, share 5,27%; Bella ma’ 262.000, 3,21%, e nei Saluti 267.000, 3,52%. Su Rai 3 il film Nel mare ci sono i coccodrilli 156.000, 1,86%; Aspettando Geo ha ottenuto 409.000, 5,27%, Geo 802.000, 9,41%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.504.000 telespettatori, share 19,99%, Una vita 2.266.000, 19,85% mentre Uomini e donne 2.639.000, 27,21%, Amici di Maria De Filippi 1.921.000, 24,43%, GF Vip 1.786.000, 22,90%, Un altro domani 1.379.000, 18,27%, Pomeriggio Cinque 1.507.000, 18,35%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 551.000 telespettatori, 4,70%, mentre The Mentalist 263.000, 3,37%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %e il film Poirot: Assassinio sull’Orient Express un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 309.000 telespettatori, share 2,73%, nel programma 323.000, 3,54%, e Tagadà Focus 245.000, 3,15%. Padre Brown 105.000, 1,39% e 126.000, 1,39%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre ha registrato un netto 788.000 telespettatori, share 8,26%, S’è fatta notte 286.000, 5,13%. Su Rai 2 Restart ha registrato 275.000 telespettatori, share 4,94%, mentre su Rai 3 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha registrato 453.000, 3,55% e Tg3 LineaNotte 356.000, 4,79%. Su Italia 1 Pressing Lunedì nella presentazione 438.000, 3,72% e nel programma 301.000, 5,27%. Su Rete 4 Motive ha registrato un 122.000, 2,90%. Su La7 il film Il Pap’occhio ha ottenuto un netto di 103.000 telespettatori, share 1,42%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.259.000, 25,94%; ore 20:00 5.250.000, 26,72%.

3.259.000, 25,94%; 5.250.000, 26,72%. Tg2 ore 13:00 1.773.000, 15,23%; ore 20:30 1.428.000, 6,79%.

1.773.000, 15,23%; 1.428.000, 6,79%. Tg3 ore 14:30 1.286.000, 11,49%; ore 19:00 1.878.000, 13,33%.

1.286.000, 11,49%; 1.878.000, 13,33%. Tg5 ore 13:00 2.737.000, 23,22%; ore 20:00 4.129.000, 20,81%.

2.737.000, 23,22%; 4.129.000, 20,81%. Studio Aperto ore 12:25 1.066.000, 11,60%; ore 18:30 521.000, 5,14%.

1.066.000, 11,60%; 521.000, 5,14%. Tg4 ore 12.00 243.000, 3,71%; ore 18:55 682.000, 4,64%.

243.000, 3,71%; 682.000, 4,64%. Tg La7 ore 13:30 513.000, 4,13%; ore 20:00 1.120.000, 5,63%.

Dati AUDITEL™