Gli scivoloni al Grande Fratello VIP ormai non li contiamo più su una mano. C’è chi è stato graziato una volta, chi invece è stato estromesso dal gioco per una squalifica ufficiale e chi – come ben sappiamo – non ha avuto il responso dalla vivavoce di Alfonso Signorini ma ha addirittura solo schioccato le dita per fare le valigie dopo delle discutibili uscite. L’esempio più lampante è quello di Alda d’Eusanio che nel tardo pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2021, è tornata sui social dopo giorni di silenzio per chiedere perdono a Paolo Carta e Laura Pausini in seguito a delle gravi affermazioni fatte dall’ex VIP dentro la casa.

Nemmeno il pensiero della finale più vicina sembra calmare certi errori grossolani tra i concorrenti. Per questo siamo qua a raccontarvi l’ultimo dei casi discussi sui social da qualche ora e che riguarda una concorrente che nel suo percorso nel reality show di Canale 5 ha già un episodio particolarmente triste alle spalle, parliamo di Samantha de Grenet. Qualche settimana dopo il suo ingresso in casa le continue litigate con Stefania Orlando l’hanno portata all’esasperazione e ad uno sfogo dalla quale uscì un “La uccido” ripreso dai social che però non venne condannato da nessun tipo di punizione, se non con una semplice discussione in casa tra le due parti.

Questa volta la situazione si svolge dopo la fine della puntata di ieri nella veranda della casa. Andrea Zelletta conversando con Pierpaolo e la de Grenet. Da grande appassionato del Grande Fratello VIP ripercorre la scorsa edizione del programma e i suoi ex concorrenti elencandoli tutti ad uno ad uno in ordine di eliminazione. Questa memoria sorprende Samantha che si lancia in questa considerazione: “Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutte ste cose?“.

L’uso improprio del termine ‘autistico’ chiaramente ha generato un polverone di polemiche che la metà bastano. Sui social all’hashtag #GFVIP il pubblico si è diviso tra chi ha reputato la frase totalmente dispregiativa tale da richiedere la squalifica immediata dal gioco e chi invece pensa che l’affermazione sia un modo per sottolineare le capacità di memorizzazione delle persone autistiche.

Il Grande Fratello VIP di quest’anno avrà pur avuto la medaglia dell’edizione dei record, ma anche sulle tante, troppe polemiche non siamo da meno.