Grande Fratello Vip 7, puntata 23 febbraio 2023: anticipazioni e diretta

Grande Fratello Vip 7, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, questa sera, giovedì 23 febbraio, in prima serata, su Canale 5, con la sua trentaseiesima puntata. Al fianco di Signorini, anche questa sera siederanno nelle vesti di opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Confermatissima insieme a loro Giulia Salemi che si farà come sempre portavoce dei commenti provenienti dai social.

Grande Fratello Vip 7, puntata 23 febbraio 2023: anticipazioni

Questa sera si parlerà di coppie e in particolare degli Oriele, ovvero la coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, e degli Incorvassi, ovvero la coppia formata da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. È in arrivo poi una sorpresa per Milena Miconi, che potrà incontrare la figlia Sofia. È inoltre previsto un attesissimo verdetto del televoto: chi lascerà la casa del Grande Fratello fra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon?

Grande Fratello Vip 7, puntata 23 febbraio 2023: concorrenti

Questa settima edizione ha visto come concorrenti del Grande Fratello Vip Amaurys Perez, Attilio Romita, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Dana Saber, Elenoire Ferruzzi, Gegia, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Luca Salatino, Luciano Punzo, Marco Bellavia, Pamela Prati, Patrizia Rossetti, Riccardo Fogli, Sara Manfuso e Wilma Goich. Tutti loro al momento sono fuori dalla Casa, in seguito a un’eliminazione, a una squalifica o a un ritiro spontaneo. Sono invece al momento dentro la Casa: Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Davide Donadei, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Giaele De Donà, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nicole Murgia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello (rientrata in Casa lunedì dopo l’eliminazione, grazie al biglietto per il rientro che le è capitato in sorte).

Grande Fratello Vip 7, puntata 23 febbraio 2023: dove vederla in tv e in streaming

La trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 7 sarà in diretta su Canale 5 dalle 21:40 circa e si potrà seguire in streaming anche su Mediaset Infinity. Per non perdersi neanche un’istante della serata, dalle 21:40 anche TvBlog seguirà la puntata con il nostro imperdibile liveblogging.