Con la presa di posizione di Alfonso Signorini sull’aborto pensavamo di essere arrivati al punto più basso. E… e in effetti quella storiaccia rimane, ahinoi, imbattibile. Ma in tema di imbarazzo la predica di ieri sera di Signorini ai concorrenti del Grande Fratello Vip se la gioca alla grandissima.

Il meccanismo è il solito, consolidato da anni a maggior ragione dalle parti della tv commerciale: apparecchiare la tavola, riempire il menù di pietanze tutte pepate e salate senza alcun equilibrio e sorprendersi per il fatto che i commensali, lasciati volontariamente a digiuno per ore, si scannino per cibarsi e poi si lamentino per i conseguenti dolori addominali.

Fuor di metafora, la tv commerciale da anni ha scelto, soprattutto per ragioni di ottimizzazione delle risorse economiche, di raschiare il barile, proponendo quintalate di tv spazzatura (definizione un po’ retrò, che però spiega perfettamente un certo modo di concepire certi prodotti televisivi in onda a tutte le ore del giorno), tra reality show trasformatisi in infinite vetrine di personaggi sconosciuti pronti praticamente a tutto per ottenere qualche giorno di visibilità e confronti dialettici (una volta erano talk show) costruiti per agevolare la scivolata in veri e propri scontri, dove le parolacce sono francamente l’ultimo dei problemi.

Esattamente come ieri, quando Alfonso Signorini ha fatto sapere, con solito fare moraleggiante, che il problema al Grande Fratello Vip è rappresentato dal turpiloquio dei concorrenti o dai “vestiti indecorosi per un prima serata di Canale 5” (lo ha detto davvero!). In attesa di ascoltare la reprimenda di Pier Silvio Berlusconi per il dilagare dei bikini all’Isola dei famosi, dei sassolini a Forum e – oggettivamente la vergogna più assoluta – dei doppi tagli tra i corteggiatori di Uomini e donne, siamo qui a far notare una leggerissima ipocrisia di fondo.

Come può essere accettabile un discorso che fa riferimento ad un “limite” superato se il format del Grande Fratello nel corso degli ultimi anni è stato scientemente stravolto, con una deriva gossippara che talvolta spingeva verso la soap opera, talaltre verso la volgarità ostentata? E, più in generale, come si può denunciare il presunto superamento del limite se una parte dei prodotti collocati in palinsesto fanno del superamento del limite il loro punto di partenza?