Maria De Filippi negli anni ha dimostrato di non concedersi facilmente a momenti televisivi che esulassero dai suoi programmi. Qualcosa però forse parrebbe cambiato perché, se già ieri pomeriggio la conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, domani sera arriverà un’altra importante ospitata. Maria De Filippi sarà in collegamento con il Grande Fratello Vip.

In che cosa consisterà l’ospita? Difficile dirlo con certezza dal momento che, da quanto apprendiamo, la conduttrice avrà carta bianca sul proprio intervento, che quindi non verrà in alcun modo guidato dagli autori del Grande Fratello Vip, ma sarà semplicemente il frutto dell’inventiva della De Filippi.

Che cosa potrebbe fare allora la conduttrice? Sicuramente utilizzare lo spazio datole da Alfonso Signorini per rivolgere ai vipponi, ma anche ai telespettatori da casa, i migliori auguri in vista dell’anno nuovo. Poi sicuramente potrebbe non mancare un saluto e un messaggio di supporto ai suoi ex pupilli, ovvero quei concorrenti che sono passati dalle sue trasmissioni, da Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Sonia Lorenzini (Uomini e Donne) a Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga, che hanno invece partecipato a Temptation Island, la prima nella versione classica, il secondo nella prima edizione VIP.

Proprio domani sera si terrà un importante confronto, quello fra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Il confronto avrà luogo nella puntata di domani sera perché nel giorno di Natale Andrea ha ricevuto dalla fidanzata nella casa del Grande Fratello Vip un ambiguo regalo, con un messaggio altrettanto criptico e misterioso. Sicuramente non quello che lui si immaginava di ricevere dalla propria fidanzata, conosciuta nel programma di Maria De Filippi, per il giorno di Natale.

Nei concorrenti entrati da più di 100 giorni, infatti, inizia a farsi sentire una stanchezza psicologica che li rende bisognosi piuttosto di una carezza che di un messaggio, che, seppure magari fosse stato pensato romanticamente, ha portato in Zelletta solamente dubbi e confusione e con lui ha destabilizzato anche il resto della Casa. Che la De Filippi possa servire proprio a rasserenare Zelletta e a gestire questo delicato incontro/confronto con la fidanzata Natalia?

Per il momento soltanto ipotesi: solamente domani sera scopriremo cosa farà Maria De Filippi, che intanto si prepara ad essere la punta di diamante della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip: per lei le ospitate in tv, quando sveste i panni da conduttrice o produttrice, non sembrerebbero essere una più una rarità.