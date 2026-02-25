Grande Fratello Vip, il comunicato Mediaset: la data di inizio, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Tutte le novità

Il Grande Fratello Vip 2026 debutta il 17 marzo con Ilary Blasi alla conduzione e l’aggiunta di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste

Il Grande Fratello Vip 2026 è ufficialmente in arrivo e la data di debutto è stata finalmente confermata: la nuova edizione del reality show prenderà il via il 17 marzo, in prima serata su Canale 5.

A condurre il programma, come ormai ampiamente atteso, ci sarà Ilary Blasi, che ritorna al timone dopo il grande successo delle edizioni precedenti. La conferma della sua partecipazione mette finalmente fine alle speculazioni che avevano alimentato il gossip riguardo a possibili cambiamenti nella conduzione.

Le opinioniste e i possibili concorrenti

Il reality show si prepara a una nuova stagione ricca di novità. Tra le più attese, la composizione del panel di opinionisti, che quest’anno vedrà la presenza di due volti noti della televisione italiana: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La scelta di affiancare due personalità con approcci distinti e complementari al dibattito televisivo promette di infondere un nuovo dinamismo nelle dinamiche del programma.

In merito al cast di concorrenti, sebbene i dettagli ufficiali siano ancora parziali, si prevede una selezione che manterrà il mix di personaggi vip e semi-vip che ha contraddistinto le edizioni passate, con l’aggiunta di volti freschi pronti a intrattenere il pubblico.

Mediaset ha lavorato per rinnovare il format mantenendo intatto l’aspetto che ha reso il Grande Fratello Vip, come si legge dalla nota che ha diramato sul suo profilo ufficiale: “Il programma torna con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale”.