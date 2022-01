Tempo di decisioni per Delia Duran nella casa del ‘Grande Fratello Vip‘. Dopo l’ennesimo chiarimento, finito con un ‘nulla di fatto’ con Alex Belli, la modella venezuelana ha deciso di dare una svolta improvvisa alla propria vita ripartendo da se stessa. Nel corso dell’ultima festa, organizzata ieri sera, la donna, infatti, ha deciso di togliere la fede (simbolo della promessa di matrimonio dell’attore) ammettendo di essere tornata single:

Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un caxxo perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i coglxxni. Ho superato il limite ed è finito tutto. Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono sicura al 100% di essere libera e lasciarlo. Sole basta non è il Santero. Nella mia vita deciso io e lo lascio. Questo anello non soltanto lo tolgo, ma lo posso buttare via.