La notizia è arrivata questa mattina: Lucas Mello, fratello di Dayane, ha perso la vita. Ad annunciarlo è stato lo stesso staff della Mello, ora dentro la casa del Grande Fratello Vip:

Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno.

La produzione del Grande Fratello Vip ha poi comunicato che Dayane Mello è stata condotta fuori dalla Casa per “motivi familiari”. In un messaggio successivo il programma comunica che la concorrente ha deciso, dopo l’annuncio della scomparsa del fratello, di rientrare in Casa “per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene“.

Resta quindi al momento ancora da capire se Dayane Mello deciderà di proseguire il reality, nonostante la dolorosa notizia che l’ha raggiunta nella giornata di oggi. Intanto i suoi coinquilini l’hanno riaccolta nella Casa, dove la Mello ha potuto trovare l’affetto e la vicinanza delle persone con le quali sta convivendo da ormai cinque mesi.

Proprio raccontando agli altri concorrenti la scelta di rientrare nella Casa, Dayane ha detto che ha scelto di tornare da loro perché avrebbe fatto davvero fatica ad affrontare questo tragico momento da sola in un container, mentre ha spiegato che per andare in Brasile sarebbe necessario, per lei, poi sostenere una quarantena una volta sbarcata oltreoceano.

Non è la prima volta che nella Casa del Grande Fratello Vip giungono notizie di lutti (alcuni probabilmente ricorderanno che Daniele Bossari abbandonò temporaneamente la Casa per la scomparsa del suo agente Franchino Tuzio), ma questa è indubbiamente la prima volta in cui giunge ad un concorrente la notizia della scomparsa di un proprio famigliare.