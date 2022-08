Tra le tante implicazioni televisive del voto anticipato ce n’è anche una che riguarda il Grande Fratello Vip e che più o meno si traduce nella seguente domanda: cosa succederà ai concorrenti del reality di Canale 5 che eserciteranno il diritto di votare per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 e che per questo motivo dovranno temporaneamente abbandonare la Casa di Cinecittà?

In periodo pre covid la risposta a tale quesito era semplice e consisteva nella deroga all’isolamento forzato del gioco televisivo. Il caso più recente in questo senso è rappresentato dalle elezioni europee del 2019.

Ma con la pandemia tutto è cambiato. Secondo quanto risulta a TvBlog, i gieffini, una volta ultimate le operazioni di voto nel seggio di loro appartenenza, non potranno rientrare immediatamente nella Casa, in quanto dovranno sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena, come previsto in materia di prevenzione covid.

Ad oggi l’indicazione ufficiale, stando a quanto ci risulta, è che l’isolamento si consumi in una camera di hotel, esattamente come avviene per ogni singolo concorrente prima dell’inizio della trasmissione.

Questa procedura, pensata evidentemente per evitare che possa crearsi nella Casa un focolaio e quindi che sia messa a rischio la salute dei partecipanti al Gf Vip, contempla un rischio non di secondo piano e cioè che la Casa più spiata d’Italia possa trasformarsi per alcuni giorni nella Casa più… vuota d’Italia. Infatti, se tutti i concorrenti decidessero di recarsi al voto, l’immobile situato a Cinecittà si svuoterebbe per i giorni necessari al completamento della quarantena preventiva (dovrebbe durare una settimana). A quel punto cosa succederebbe al Grande Fratello Vip, che, palinsesti alla mano, dovrebbe garantire ogni settimana due appuntamenti in prime time su Canale 5, oltre ai daytime e al live 24h?

Al momento l’interrogativo – che dalle parti di EndemolShine Italy e Mediaset si stanno ponendo in queste ore – non ha una risposta ufficiale. Sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di sospendere la messa in onda del reality per il tempo necessario (una settimana, come detto), ma si starebbe lavorando a soluzioni meno drastiche e che, appunto, permettano al Grande Fratello Vip di non interrompere la sua regolare programmazione.

Di sicuro, i concorrenti del Gf Vip edizione 2022 – al via il 12 o, più probabilmente, il 19 settembre – varcheranno la porta rossa con la tessera elettorale in valigia.