Venerdì 6 novembre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, commentato da Antonella Elia e Pupo. Che cosa succederà nella nuova puntata?

Tanti i temi in ballo che saranno sviscerati stasera, a partire dall’annullamento del televoto (che vedeva coinvolti Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Paolo Brosio, Massimiliano Morra e Stefania Orlando). Un provvedimento ufficiale da parte della produzione del programma ha determinato l’interruzione dei voti. Chi subirà la punizione e perché? A detta di molti, l’inquilino coinvolto potrebbe essere Andrea Zelletta, l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha rotto il patto di riservatezza dopo essere uscito dalla Casa per motivi personali ed aver acquisito e diffuso informazioni sul programma dall’esterno. Uno spoiler in piena regola, che lo metterebbe sullo stesso piano di Paolo Brosio, finito in nomination d’ufficio per una violazione simile.

Due (vecchi) nuovi ingressi sconvolgeranno le dinamiche del Grande Fratello Vip: si tratta dell’ex calciatore e showman Stefano Bettarini e dell’influencer Giulia Salemi, pronti ad entrare in gioco dopo lo stop per la positività al Covid-19 di Selvaggia Roma, originariamente nel gruppo dei nuovi concorrenti. Stando a quanto rivelato dal sito Giornalettismo, i due futuri inquilini avrebbero già fatto scatenare le ire di una donna, ancor prima di varcare la soglia della Porta Rossa. Si tratterebbe di Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini e gelosissima di Giulia Salemi. “Strani movimenti notturni di Stefano in direzione della camera di Giulia”, il riassunto di un messaggio che Nicoletta avrebbe ricevuto su Instagram e che l’avrebbe fatta mandare su tutte le furie.

Al centro della scaletta della puntata anche lo scontro tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando che ha acceso gli animi nella Casa, scoppiato per colpa di uno shampoo poco condiviso. La contessa ha inoltre avuto modo di scontrarsi con Rosalinda, che per due settimane di fila ha nominato a causa del suo disordine nella gestione delle bottiglie d’acqua.

Infine, spazio anche all’istrionico Tommaso Zorzi, che sembra aver ritrovato fiducia nell’amico Francesco Oppini dopo gli scontri degli scorsi giorni. Messe da parte le strategie, i due sapranno volersi ancora bene al Grande Fratello Vip?