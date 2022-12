Grande Fratello Vip 7, Riccardo Fogli ha bestemmiato? Il video

E’ entrato, nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2022’, da poche ore, ma Riccardo Fogli ha già attirato l’attenzione del popolo del web. Sicuramente non per la sua chitarra scordata ma per un’espressione infelice che il popolo del web non ha fatto passare inosservata. Parlando, in mattinata, con Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Antonino Spinalbese, il cantautore si è lasciato andare ad una frase che, in qualche modo, ha offeso la sensibilità di una parte dei telespettatori da casa.

Però io mangio tre uova e dico P* Madonna ho mangiato tre uova.

Buongiorno dalla bestemmia di Riccardo fogli. È durato letteralmente dalla sera alla mattina⚰️ #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/CcGlWP6OaQ — mind your business (@A17Gwitdahoodie) December 13, 2022

Non sono mancati i commenti di disappunto da parte degli internauti:

riccardo fogli ha già bestemmiato lui vuole seguire le gesta di silvano il country cousin #GFvip pic.twitter.com/0qmYj96B0n — sto aspettando Sanremo🫠 (@adoroivipponi) December 13, 2022

Riuscirà Riccardo Fogli a battere il record di Bettarini e farsi buttare fuori prima di 24 ore? Sì, direi di sì#gfvip pic.twitter.com/ghga8TsYAA — val (@flawyles) December 13, 2022

Sono tanti i concorrenti che nel corso delle varie edizioni del reality di Canale 5 hanno dovuto abbandonare la casa di Cinecittà per lo stesso motivo: Gianluca Impastato e Marco Prendolin al ‘GF Vip 2’, Denis Dosio e Stefano Bettarini protagonisti della quinta stagione del programma.

L’ex componente dei Pooh, però, non ha infranto il regolamento in tempi record. I fan dei reality hanno, infatti, che, lo scorso anno, Silvano dei Cugini di Campagna inaugurò la sua avventura a ‘L’Isola dei Famosi’ proprio con una bestemmia, che gli costò la squalifica immediata. Sarà anche questo il caso? O la produzione adotterà una linea più morbida? Lo scopriremo sabato 17 dicembre 2022 quando il Grande Fratello prenderà la decisione finale su questo caso.

Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip 2022: la scheda ufficiale

Anima rock e leggenda della musica italiana, Riccardo Fogli nasce a Pondera, in Toscana il 21 ottobre 1947. Dal 1966 al 1973, Riccardo Fogli è la voce dei Pooh, con i quali realizza alcuni dei più memorabili successi del gruppo.

Inizia la sua carriera da solista, con la vittoria al Festival di Sanremo, nel 1982, con Storie di tutti i giorni. Riccardo ha partecipato a diversi reality show tra cui l’Isola dei Famosi.

Non solo successi nella carriera, il VIP ha avuto due matrimoni importanti, da cui sono nati due figli. Il secondo matrimonio è nel 2010, con la modella romana Karen Trentini.