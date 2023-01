La cassaforte degli ascolti di Canale 5, il porto sicuro per portarsi a casa uno share certo, qualunque sia la scaletta, l’ingresso o l’uscita di qualsiasi concorrente, la discussione, la polemica, il pettegolezzo. Grande fratello vip fa gli ascolti che servono a Publitalia, ecco dunque che Mediaset sa che può puntare sulla banda capitanata da Alfonso Signorini per garantire ai propri inserzionisti il garantibile.

Era dunque abbastanza ovvio che, dopo la pausa natalizia e quella calcistica, Mediaset ed il suo “comitato” decidesse che il Grande fratello vip 7 dovesse tornare alla doppia puntata settimanale. Seppur gli argomenti, i temi, le discussioni che vedono protagonisti i vipponi rinchiusi in questo 2023 nella casa dalla porta rossa rischiano di diventare spesso ripetitivi, il pubblico, gli affezionati di questo programma prodotto con l’amabile collaborazione della società Endemol Shine Italy facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti, non ci vuole rinunciare, mai.

Dunque fra uno scazzo, una litigata, una promessa d’amore oppure una canzone di Orietta Berti, il Grande fratello vip 7 regala a Canale 5 ascolti sicuri per due volte la settimana e tornerà a regalarli molto presto. Come è noto dalla settimana del Festival di Sanremo il Grande fratello vip 7 tornerà per la gioia di Publitalia a due puntate settimanali, nella logica di controprogrammazione all’evento tv dell’anno decisa dall’azienda fondata da Silvio Berlusconi, ma se in un primo momento la puntata che doveva accompagnarsi a quella classica del lunedì era stata appoggiata il venerdì sera, negli ultimi giorni ci sono stati dei cambiamenti nei palinsesti Mediaset.

Secondo le ultime notizie che ci giungono da Cologno Monzese il Grande fratello vip 7, o meglio la sua seconda puntata settimanale è stata ora posizionata nella serata del giovedì. contro le fiction campione di ascolti di Rai1 e probabilmente questa è la scelta migliore, un intrattenimento contro un genere completamente diverso come la fiction. Il Grande fratello vip 7, la sua seconda puntata settimanale, andrà dunque di giovedì sera, precisamente da giovedì 9 febbraio, contro la terza serata del Festival di Sanremo 2023.