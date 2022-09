Lo scorso anno sono state fantastiche rivali sedute fianco a fianco sulle poltrone di opinioniste del Grande fratello vip 6. Poi le loro strade si sono divise, una che non è stata confermata in quel ruolo nel primo reality show della televisione italiana, l’altra invece che ha accettato la proposta di tornare ad interpretare quel compito nel varietà di Canale 5. Stiamo parlando naturalmente di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che domani sera, nella quarta emissione del Grande fratello vip 7 siamo in grado di anticiparvi che torneranno ad incrociarsi e chissà, torneranno magari a battibeccare come ci hanno meravigliosamente abituato lo scorso anno, per la somma gioia di tutti e di Alfonso Signorini in primis.

Quest’anno come è noto al posto di Adriana Volpe il direttore artistico del programma prodotto con l’amabile collaborazione del dipartimento italiano della Endemol Shine, facente parte del gruppo Banijay di Paolo Bassetti, ha scelto al suo posto la cantante Orietta Berti, ma domani sera si vorrà togliere la soddisfazione di fare incontrare ancora una volta Adriana e Sonia, per una bella rimpatriata, in tutti i sensi. Va detto che la bella e brava Adriana Volpe domani sarà la vera protagonista del quarto round del Grande fratello vip 7, perchè oltre che salutare con tutti i sorrisi di cui è capace la moglie di Paolo Bonolis, avrà anche un altro ruolo nella sceneggiatura della quarta puntata della trasmissione diffusa da Canale 5.

Entrerà infatti nella casa dalla porta rossa per fare una bella sorpresa al suo amico Giovanni Ciacci. I due, come forse molti ricorderanno, sono stati protagonisti di un episodio nel marzo dello scorso anno, quando Adriana Volpe conduceva il programma diffuso da Tv8 “Ogni mattina“. In quell’occasione Ciacci era al telefono proprio con la conduttrice della trasmissione, che si è accorta che il buon Giovanni non stava bene, infatti l’attuale concorrente del Gf vip 7 svenne durante la telefonata, come poi egli stesso raccontò in una intervista, con Adriana che chiamò subito i soccorsi. Fra i due dunque una solida amicizia, rafforzata da quell’episodio. Ora i due si incontreranno durante la puntata di domani sera del Grande fratello vip 7, in onda come di consueto su Canale 5, subito dopo l’edizione di Striscia la notizia, condotta e diretta naturalmente da Alfonso Signorini.