Vi abbiamo dato conto in anteprima da queste colonne poche ore fa dell’ingresso di Riccardo Fogli nella casa del Grande fratello vip 7, un innesto per il programma diretto e condotto da Alfonso Signorini molto importante per l’economia dentro e fuori la casa dalla porta rossa. Nel nostro post di ieri vi avevamo inoltre accennato di due nuovi personaggi in entrata nella puntata di lunedì 12 dicembre 2022 del reality show prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Endemol Shine Italy facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti.

Chi entrerà dunque nella puntata di Santa Lucia del Grande fratello vip 7 insieme al nostro Riccardo Fogli? Nell’oceano mediatico dei siti web italioti sono usciti una marea di nomi, come ormai capita sempre più sovente in questi casi e TvBlog, come un grande rene digitale, si prende l’incombenza di filtrare per voi tutti questi nomi e di darvi solo quelli che effettivamente varcheranno la porta della casa più spiata d’Italia.

Il secondo ingresso della puntata di Santa Lucia del Grande fratello vip 7 sarà quello di una showgirl della televisione italiana e non solo showgirl ma anche apprezzata attrice, vale a dire Milena Miconi. In televisione la ricordiamo tutti come volto del Bagaglino nei varietà diretti da Pier Francesco Pingitore e proprio in questa occasione conosce e diventa amica di Pamela Prati, per altro quest’ultima fra i protagonisti dell’edizione attualmente in onda del Grande fratello vip.

Milena Miconi ha poi recitato in varie fiction a partire da Don Matteo ed ora eccola in entrata nel reality show più famoso d’Italia. Dunque appuntamento a lunedì 12 dicembre 2022 per l’ingresso di Riccardo Fogli e di Milena Miconi nel Grande fratello vip 7, prima però tutti stasera al Grande fratello show del sabato sera con i ragazzi impegnati nei musical Rugantino e Sister Act, imperdibile!