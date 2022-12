Domani grande sabato sera in arrivo per il Grande fratello vip 7 che si veste delle luci del varietà con i ragazzi impegnati a rifare due musical di successo, stiamo parlando di Rugantino e di Sister Act. Una puntata quindi che avrà i connotati dello show approfittando del fatto che Rai1 sarà spenta in questo senso, visto che è prevista la messa in onda dei quarti di finale dei Mondiali di calcio in Qatar e Ballando con le stelle è fermo in attesa di tornare venerdì prossimo con l’ultima semifinale. Il gruppo che dovrà cantare e ballare sulle note di Roma nun fa la stupida stasera è composto da Wilma, Antonella, Micol, Sarah, Tavassi, Luca, Edoardo, George, mentre quello che dovrà cantare e ballare sulle note di I will follow him è composto da Giaele, Nikita, Oriana, Patrizia, Alberto, Attilio, Antonino, Charlie, Daniele e Onestini.

Ci sarà dunque del “variettisimo” come direbbe il buon Fiorello, nella puntata di domani sera del Grande fratello vip 7, ma ci dobbiamo aspettare invece dei fuochi d’artificio nella puntata di lunedì 12 dicembre 2022 del reality show più celebre della televisione italiana. Se domani sera infatti risuoneranno gli echi delle musiche di due fra i più celebri musical del novecento, lunedì sentiremo quelli dei botti che sanciranno l’ingresso di due nuovi concorrenti nel Grande fratello vip 7.

Già perchè lunedì la casa più spiata d’Italia si arricchirà di due nuovi personaggi e uno di questi siamo in grado di anticiparvelo seduta stante. Si tratta di uno dei cantautori più celebri della musica leggera italiana (quindi pienamente titolato a forgiarsi del titolo di VIP) il suo nome è Riccardo Fogli. Frontman dei Pooh, poi solista, ricordiamo la sua vittoria a Sanremo ’82 con “Storie di tutti i giorni”, quindi tornato insieme alla celebre band in una famosa reunion, Fogli ha anche frequentato il piccolo schermo nostrano come concorrente di due reality show, ovvero Music farm e l’Isola dei famosi.

Ora torna in un reality come concorrente al Grande fratello vip 7 e non è stato facile per Alfonso Signorini convincerlo a partecipare a questo programma dopo l’esperienza molto faticosa dell’Isola dei famosi, al termine della quale aveva deciso di non fare più reality. Fogli per altro è tuttora molto impegnato in concerti live in giro per il mondo, per partecipare al Grande fratello vip 7 si dice abbia annullato le tournee che aveva in programma in Sud America e a New York, già previste per dicembre e gennaio.

Appuntamento dunque a domani sera per la puntata a tutto show del Grande fratello vip 7 di sabato sera su Canale 5 e a quella di lunedì 12 dicembre 2022 per i due nuovi ingressi, fra i quali quello da noi anticipato di Riccardo Fogli. Fogli dunque si appresta a vivere nuove storie, letteralmente di tutti i giorni, in questa nuova esperienza televisiva, che è un po’ il senso di un reality come il Grande fratello, proprio come il titolo del suo brano forse più celebre, quel “Storie di tutti i giorni” canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1982, che ora risentiamo in questo video tratto proprio da quella esibizione di 40 anni fa.