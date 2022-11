Linfa nuova in arrivo nella puntata di domani sera del Grande fratello vip 7. In arrivo infatti, come trapelato, sei nuovi concorrenti per infoltire la pattuglia di “vipponi” pretendenti al titolo di campione del Grande fratello vip 7. D’altronde fra squalifiche, più o meno ufficiali, eliminazioni ed abbandoni, il gruppo di personaggi all’interno della casa dalla porta rossa si era assottigliato davvero troppo. Tempo dunque di rinfoltire il gruppo in vista dei prossimi mesi di trasmissione, trasmissione che si annuncia ancora lunga, anzi lunghissima. Come è noto infatti si pensa di far durare il Grande fratello vip 7 almeno fino al prossimo mese di aprile 2023, ci sono davanti quindi, per il reality show di Canale 5 ancora sei mesi di trasmissioni, che con il doppio appuntamento settimanale sono autenticamente una eternità.

Fra i nomi circolati di questo sestetto di nuovi concorrenti, due sono stati svelati dal blog di Davide Maggio nelle persone, anzi nei personaggi di Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Poi ci sono in ballo altri quattro personaggi ed il web pullula in queste ore dei papabili nuovi concorrenti, qui su TvBlog siamo in grado di dissipare le nebbie e dirvi quali sono effettivamente gli altri 4 vip che entreranno nelle prossime ore nella casa del Gf vip 7, partiamo dal primo, si tratta di Luciano Punzo. Il bel partenopeo, nato a San Giorgio Cremano in provincia di Napoli dunque entrerà nella casa del Grande fratello vip.

Già concorrente di Pechino express nel 2019 in coppia con Gennaro Lillo, Luciano ha poi partecipato anche all’ultima edizione di Temptation island dove ha conosciuto Manuela Carriero, sua fidanzata. Punzo ha parlato proprio di una sua eventuale partecipazione al Grande fratello vip dopo il suo impegno a Tempation island, Un anno fa disse a proposito del reality diretto e condotto da Alfonso Signorini rispondendo ad una domanda di un suo follower su Instagram se gli sarebbe piaciuto fare il Grande fratello vip: “Ragazzi che vi devo dire, penso di sì. Come si dice ogni esperienza va vissuta in tutti i sensi. Porterei soltanto allegria nella casa del GF Vip“.

Per la sesta edizione non c’è stato il tempo, ora per la settima è tempo per Luciano di fare questa nuova esperienza televisiva come concorrente del Grande fratello vip 7. Gli altri tre nuovi ingressi saranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sarah Altobello. Appuntamento dunque a domani sera in prima serata su Canale 5 con la nuova puntata del Grande fratello vip 7 con i nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia, diretta e condotta da Alfonso Signorini.