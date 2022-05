Grande Fratello Vip 7: anticipazioni su concorrenti, opinionisti tra rumours ed autocandidature

Fervono i preparativi per il ‘Grande Fratello Vip 7‘ che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo settembre 2022 con la confermata conduzione di Alfonso Signorini. Da qualche giorno, circolano, i papabili nomi dei concorrenti che, nei prossimi mesi, potrebbero varcare la porta rossa del loft di Cinecittà. Scopriamoli assieme:

Grande Fratello Vip Grande fratello vip 7 con Alfonso Signorini, ecco la data di partenza

– Secondo il settimanale ‘Oggi’, in edicola questa settimana, sarebbe ancora aperta la trattativa economica per avere nel cast della prossima stagione del reality di Canale 5, un pezzo da novanta, come Manuela Arcuri.

– Il magazine ‘Chi’, invece, all’interno della rubrica ‘Chicche di gossip’, ha prospettato un nuovo futuro televisivo per l’ormai ex giurato di ‘La Pupa e il secchione show’ (“Pausa dalla tv? Causa la troppa sovraesposizione, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è svanito dai radar di Discovery con i suoi programmi. Per lui, però, potrebbero aprirsi nuove porte televisive”). E se fossero quelle del ‘GF Vip’?

– Pamela Prati, invece, si autocandida, attraverso le pagine del settimanale ‘Nuovo’, per rientrare in casa a sei anni dalla sua prima partecipazione come inquilina:

So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa.

– Nelle settimane scorse, erano filtrati anche i volti di Alvaro Vitali (“Al Grande Fratello Vip? Ci andrei, mi divertirei tantissimo, ma porterei volentieri mia moglie Stefania” come spiegato al settimanale diretto da Riccardo Signoretti), Patrizia Groppelli e della stella del cinema per adulti, Jessica Rizzo.

Capitolo opinionisti: dopo l’addio di Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, il sito ‘Dagospia’, ha lanciato il toto sostituiti: