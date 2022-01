GF Vip 6, Valeria Marini e Giacomo Urtis concorrenti singoli? La richiesta (video)

Nel corso dell’ultima puntata del daytime del ‘Grande Fratello Vip 6’, in onda, oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, Valeria Marini e Giacomo Urtis hanno manifestato, in maniera formale, alla produzione, il comune intento di separarsi come coppia se dovessero superare le prossime nomination (Qui, il video).

Il chirurgo dei vip, in confessionale, ha espresso il dispiacere di ricevere, di riflesso, i voti dai compagni d’avventura per colpa della showgirl sarda:

Se fossi separato da Valeria sarei più tranquillo. Non devo litigare per le nomination. Penso alle mie strategie. Prima ci rimanevo male. Adesso me ne sto fregando che devo fare.

L’ex stella del ‘Bagaglino’, in questi giorni, non sembra aver digerito le parole di sfogo di Giacomo, mostratele, per la prima volta, in puntata:

A me piacciono le persone che parlano in faccia. Io, quando ho avuto da discutere con lui, a torto o a ragione, le cose gliele ho dette in faccia. Lui ha detto, invece, delle cose dietro. La falsità regna sovrana in questa casa. Se lui non mi fa le scuse davanti a tutti preferisco sciogliermi. Alla fine qual è il mio vantaggio di stare con lui. Vorrei separarmi da Giacomo. Spero che il Grande Fratello mi faccia questo regalo.

Confidandosi con Nathaly, la Marini sembra intenzionato a far ‘scoppiare la coppia’ ed intraprendere finalmente un percorso in solitaria:

Io sono proprio schifata da Giacomo. Cioè proprio a me non mi passa sto giro te lo dico. Sono proprio scioccata delle malattie… del protagonismo di tutti. Io non ho capito questa accoppiata, perché devo stare in coppia con uno che… mi sono proprio rotta le paxxe.

Sarà la mossa giusta?

Nel corso di questa edizione del reality, anche le principesse Selassié sono diventate tre concorrenti singole. Lulù e Jessica sono ancora in gioco mentre Clarissa è uscita per volere dei telespettatori da casa.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy