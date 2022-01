Grande Fratello Vip 6, lo scivolone di Nathaly Caldonazzo sulla F-word (video)

Nelle scorse ore, il popolo dei social è rimasto indignato per un’espressione infelice pronunciata da Nathaly Caldonazzo oggi mercoledì 19 gennaio 2022 all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘.

Gli utenti, sempre attenti, hanno ripreso la conversazione tra l’ex stella del Bagaglino e Manila Nazzaro:

Nathaly: “l’altro ieri era il compleanno del mio ex FROC*O, oh vabbè” La f word è uno slur OMOFOBO che nel 2022 è inaccettabile, a maggior ragione se usato con intenzione denigratoria come ha fatto Nathaly. #gfvip #jeru

Nazzaro: “Oggi è 19. E’ il compleanno del mio ex marito. Auguri”

Caldonazzo: “L’altro ieri era il compleanno del mio ex frocxo”

Nathaly ha usato la parola fr*cio in riferimento al suo ex. La gogna social per lei ci sarà? SPOILER: No. #gfvip

Appena 10 giorni fa, l’attrice è stata, a suo malgrado, protagonista di un’altra uscita di scena assai discussa su Twitter:

Caldonazzo: “Con sta coroncina mi sento una mongolxxde”

A questo punto, di fronte all’invito di Signorini, delle scorse settimane, di adottare un linguaggio più consono da parte dei concorrenti, verranno presi dei provvedimenti nei confronti della concorrente?

Abbiamo fatto una premessa: quest’anno non voglio un Grande Fratello bacchettone. Voglio un Grande Fratello consapevole, dove nessuno si trovi a dover salire in cattedra a dispensare lezioni, squalifiche nelle quali magari noi stessi non ci crediamo. Non volevo più incappare in questo genere di sofferenza. Ma la tolleranza richiede intelligenza. Tolleranza non vuol dire sparare a caso, parolacce dalla mattina alla sera. Essere tolleranti richiede giudizio e io questo giudizio non lo trovo più.