Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan pesca il biglietto di ritorno e rientra in casa (video)

Miriana Trevisan è stata l’ultima eliminata dal ‘Grande Fratello Vip 6‘. Stasera, venerdì 19 novembre 2021, l’ex stellina di ‘Non è la Rai’ si è dovuta arrendere perdendo il confronto con Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

La gieffina, affacciatasi in studio, ha pescato il biglietto di ritorno contenuto nel bussolotto numero 11. Come da regolamento, l’ex moglie di Pago rientra in casa e salta un turno di nomination.

Io sono un po’ una strega. Ho sognato di svegliarmi a casa mia. E pensare: ‘Tanto ho il biglietto di ritorno’

Miriana, hai il biglietto di ritorno… RIENTRI NELLA CASA! 🎉 #GFVIP pic.twitter.com/kRzUCWvSqp — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2021

Nel corso del ventesimo appuntamento del reality di Canale 5′, l’ex velina di ‘Striscia La Notizia’ ha ricevuto la visita a sorpresa della mamma Maria Antonia:

Due mesi, per me, sono stati due anni. Il tuo bambino ti bacia tanto quanto l’amo. Tante persone ti amano, tanti fuori. Mi scrivono. Mi fermano, ti sostengono. Ti voglio bene con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutta me stessa. Sei bellissima stasera. Facciamo tante cose assieme. Siamo molto unite. Siamo sempre assieme.

Si, è, inoltre, confrontata, per l’ennesima volta, con Nicola Pisu, ribadendo la volontà di trovare un uomo maturo che le faccia tornare a credere nell’amore. Il figlio di Patrizia Mirigliani, durante una recente diretta su Instagram, ha chiuso definitivamente le porte a Miriana:

Non andrei a fare nessuna cena con lei, non ci sarà nessuna cena con Miriana. Quando dico una cosa è quella. È un discorso chiuso. Non ho la minima intenzione e il minimo piacere di incontrarla.