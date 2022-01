Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié ha un crollo emotivo prima della diretta (video)

A poche ore prima della diretta del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Lulù Selassié ha un crollo emotivo. Il motivo? La mancanza del fidanzato Manuel Bortuzzo ritiratosi appena qualche giorno fa. Sophie Codegoni stava rifacendo il proprio letto con le lenzuola preferite del nuotatore scatenando la reazione della principessa etiope.

La ragazza si è sfogata, a lungo, con Miriana Trevisan, convinta che, nonostante la presenza in casa della sorella Jessica si senta ormai di troppo:

Fare tutta quella scenata non è servito a niente perché, poi, me le ha date le lenzuola. Mezz’ora fa sono stata, sotto le lenzuola, con loro a piangere per caxxi miei. Sapendo benissimo quello che sto passando, un problema enorme. Vivo male l’assenza di Manuel che, in questa casa, era il mio punto di riferimento. Io mi ritrovo spesso da sola nell’arco della giornata. Le persone pensano tutti ai caxxi loro. Io non faccio parte dei loro caxxi. Visto che se ne fregano di me, perché cerco sempre io gli altri.