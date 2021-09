Grande Fratello Vip 6, la lite tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe? Un’opera incompiuta in tre atti

Dopo il turbolento weekend passato tra Instagram e Twitter, stasera, i telespettatori del ‘Grande Fratello Vip 6‘ attendevano la ‘resa dei conti’ tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due ‘mai state amiche’ si sono fronteggiate in una guerra dialettica senza esclusione di colpi di fronte all’arbitro super partes Alfonso Signorini.

L’ex conduttrice de ‘I Fatti Vostri’ (che non ha gradito la foto dell’altra opinionista in compagnia dell’acerrimo nemico, Giancarlo Magalli) ha interpretato, alla perfezione, il pensiero del pubblico da casa che, seduto comodamente sul proprio divano, con i popcorn ed il primo plaid autunnale, è pronto a godersi lo show.

In un ping pong emozionale, spalmato (come a teatro) in tre atti, nella prima parte del programma, le due contendenti si sono affrontate, per la prima volta, faccia a faccia dandosele (in senso figurato, per carità) di santa ragione:

Bruganelli: Siamo andati in questo ristorante. C’erano quattro persone tra cui Magalli. Siccome io ero accanto ad una persona che, insieme a Magalli, hanno fatto televisione per tanti anni, si erano permessi di raccontare quello che avevano fatto. Il signor Magalli mi ha detto: ‘Ho saputo che fai l’opinionista al Grande Fratello Vip con Adriana Volpe’. Mi ha chiesto come mi trovavo e gli ho risposto: ‘Siamo molto diverse’. E li è finito. Abbiamo cenato. Paolo e Giancarlo si sono fatti battutine. Siccome Magalli, è un personaggio molto particolare. Negli anni, aveva litigato anche con Paolo. La foto? Gli ho detto: ‘Vieni, facciamoci una foto’. Sono stata leggera ed ho immaginato che lei avesse una forza interiore diversa da quella che ha. Peraltro hai detto una cosa di una cattiveria assurda: ‘Dio li fa e poi li accoppia. Quando sono andata a rivedere tutto e, in otto anni, gli hai detto di tutto e di più. Non è stato carino. Fare una foto con una persona. Faccio l’opinionista per parentesi ma il mio lavoro è altro. Tu hai scritto, hai fatto dei video. Ti ho anche scritto su whatsapp, volevo chiarire io e lei, e lei l’ha voluto fare in pubblico perché è il suo lavoro.

Tutto è apparso, però, assai slegato. Il vivace intermezzo tra le due primedonne ha oscurato confronti, scontri , sorprese dei concorrenti ufficiali:

Volpe: Su quel post ci sono persone che hanno commentato. Ti ritengo talmente intelligente che non puoi non sapere l’effetto che quella foto può avere o il significato. Sei libera di frequentare chi vuoi. Ci sono due cose importanti. Tu hai detto: ‘Io non sono amica di Adriana’. Bruganelli: Ed è vero, siamo amiche io e te?! Mi hai salutato il primo giorno per venirci incontro su alcune cose. Dal secondo giorno, non saluti, siamo amiche?! Volpe: Le persone si pesano da quello che fanno, dalle azioni. Ho guardato il tuo Instagram… in un anno e mezzo non hai fatto foto con personaggi famosi se non con Parpiglia, Zorzi, il tuo assistente. Questa fantastica foto me la incornicio.

Il match, per insindacabile decisione del padrone di casa, è finito in parità.

Ai poveri spettatori, tra veglia e sonno, sorge un dubbio spontaneo a fine serata… ci sarà un seguito a quest’opera incompiuta?